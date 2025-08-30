Реал Мадрид 0:0 Майорка, отмениха гол на Мбапе

Реал Мадрид и Майорка играят при резултат 0:0 в късния съботен мач от 3-тия кръг на Ла Лига. "Лос бланкос“ стартираха отлично първенството" и ще търсят трета поредна победа, като досега не са допуснали гол във вратата си. Гостите от Балеарските острови пък имат една точка дотук.

Историята между двата отбора показва ясно превъзходство на Реал Мадрид, като в последните пет сблъсъка "белият балет" има цели четири победи, допускайки само едно равенство.

Джуд Белингам, Едуардо Камавинга, Ендрик и Ферлан Менди отново не са на разположение на наставника на Реал Мадрид Чаби Алонсо поради контузии.

Новият треньор на Реал прави три промени в състава си в сравнение с победата над Овиедо в предишния кръг. Като титуляри се завръщат Винисиус Жуниор, Трент Александър-Арнолд и Едер Милитао. Бразилското крило е предпочетен пред сънародника си Родриго и ще действа в нападение до Килиан Мбапе и новото попълнение Франко Мастантуоно, който отново е титуляр. Трент и Милитао пък заменят в защита игралите като титуляри в предишния мач Дани Карвахал и Антонио Рюдигер. Халфовата линия на „лос бланкос“ в лицето на Федерико Валверде, Орелиан Чуамени и Арда Гюлер остава непроменена в трета поредна среща.

🚨 ALINEACIÓN DEL 𝐌𝐀𝐋𝐋𝐎𝐑𝐂𝐀 ❤️🖤 pic.twitter.com/kKzWzxnd1O — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) August 30, 2025

За Майорка днес няма да играе един от най-големите дразнители за „Бернабеу“ Пабло Мафео. Тима на Ягоба Арасате излиза смело с двама в атака, която ще бъде водена от младия Матео Джоузеф и Ведат Муричи. Зад тях ще действат новото попълнение от Барселона за Майорка Пабло Торе, който ще е безкрайно мотивиран, Сержи Дардер и Ману Морланес.

Още в 6-ата минута изглеждаше, че Реал Мадрид открива резултата. Трент Александър-Арнолд изведе отлично Килиан Мбапе и французинът веднага простреля Лео Роман. Намесата на ВАР обаче показа, че нападателят на "лос бланкос" е бил в тънка засада и попадението бе отменено.

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages