  Абърдийн
  2. Абърдийн
  С човек по-малко и след героични намеси на Митов Абърдийн все пак преклони глава пред Селтик

С човек по-малко и след героични намеси на Митов Абърдийн все пак преклони глава пред Селтик

  21 дек 2025 | 19:40
  • 1172
  • 0
С човек по-малко и след героични намеси на Митов Абърдийн все пак преклони глава пред Селтик

Селтик постигна първата си победа под ръководството на Уилфред Нанси, след като надделя с 3:1 над Абърдийн на “Селтик Парк”. Така “детелините” прекъснаха серията си от четири поредни загуби във всички турнири и същевременно прекъснаха добрата поредица на “доновете” в първенството.

Много силно днес се представи стражът на гостите Димитър Митов, който направи общо седем спасявания, като четири-пет от тях бяха от изключителна класа.

Абърдийн игра с човек по-малко цяло второ полувреме, след като в добавеното време на първата част Лобан получи директен червен картон заради това, че като последен човек в защитата на гостите фаулира Маеда.

Преди това Бенямин Нигрен бе открил резултата в 39-ата минута, когато засече центриране именно на Маеда.

През първото полувреме Митов направи няколко добри спасявания след удари на Маккауън на два пъти и Нигрен. След почивката българският национал продължи да играе на ниво и направи нови изключителни спасявания, отказвайки Тръсти и Макгрегър. В 64-тата минута пък удар на Енгелс с глава срещна гредата. Така се стигна до 74-тата минута, когато Абърдийн изравни с човек по-малко, след като Кяртансон изведе Кенан Билалович, който премина покрай Шмайхел - 1:1.

В 88-ата минута Киърън Тиърни засече с глава на далечната греда центриране на Донован. В добавеното време Селтик стигна и до трети гол чрез Джеймс Фостър, който бе точен отблизо.

Снимки: Imago

