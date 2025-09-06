Реал Мадрид ще бори контузиите с изкуствения интелект

Реал Мадрид се стреми да бъде в челните редици на всички фронтове: спортен, икономически, институционален, инфраструктурен... Медицинската сфера не прави изключение. След напускането на Нико Михич като ръководител на медицинския департамент на клуба в края на миналия сезон новите отговорници решиха да направят революция в методологията си с ясна цел: да сведат до минимум броя на контузиите, особено мускулните, които толкова навредиха на отбора през последните сезони (близо 40 само през сезон 24/25). Разбира се, все по-натовареният график от мачове и нарастващата интензивност на модерния футбол правят невъзможно свеждането им до нула. Целта обаче е броят им да бъде намален до минимум, като дори се откриват потенциални проблеми, преди те да са се проявили.

За да постигнат това, обновеният лекарски отдел на Реал разполага с мощно оръжие: изкуствен интелект (ИИ). Присъствието на ИИ става все по-осезаемо във всички сфери на обществото, а спортната медицина не е изключение, поне в случая на Реал Мадрид, който отново е пионер в света на спорта, пише “Марка”.

Досега инструментите, използвани от клубовете за оценка на физическото състояние на играчите, бяха GPS устройства, пулсомери или персонализирани въпросници. От началото на този сезон, въпреки че проектът ще отнеме между два и три месеца, за да бъде напълно внедрен, медицинските служители на Реал Мадрид добавиха ИИ като източник на данни, който да предупреждава за възможен риск от травма при играчите. ИИ събира всички медицински данни за всеки футболист по напълно персонализиран начин, за да изпрати предупреждение в случай на риск. Алармата се активира при спад на някои стойности като PhA (фазов ъгъл), повишаване на определени метаболити в урината или претоварване със спринтове при конкретен играч.

Как ИИ постига това? Медиците на Реал са добавили към „традиционните“ източници на информация два нови показателя, два параметъра, които помагат за ранното откриване на потенциални травми.

Биоелектричен импеданс анализ (BIA)

Първият от тези параметри е секторният BIA, който позволява анализ на аспекти като съпротивление, реактивно съпротивление (скорост на реакция) и вече споменатия PhA, или „фазов ъгъл“. Този показател е отговорен за откриването на скрита мускулна умора, възпаления или микротравми, които в много случаи остават незабелязани дори от самите играчи. Благодарение на данните, предоставени от PhA, който действа като своеобразен пророк или оракул, секторният BIA получава данни като дневната температура на клетките на футболистите. И благодарение на съвкупността от цялата тази информация може да се открие и най-малката промяна в мускули като задната част на бедрото, абдукторите или адукторите, които обикновено причиняват по-голямата част от мускулните контузии през сезона. Така ИИ изпраща предупреждение кога е препоръчително да се спре или да се намали натоварването, за да се избегне появата на страшната контузия.

Метаболомика

Вторият показател е метаболомиката. Това е техника, която анализира метаболитите, присъстващи в урината и кръвта. Тази техника предоставя химическия отпечатък на усилието - тоест какво се случва в тялото на играча след всеки мач или тренировка. Това е, така да се каже, като преминаване от черно-бяла към цветна снимка.

Секторният BIA и метаболомиката вече се обработват от ИИ. Целта е да се задейства аларма, в случай че стойностите на някой играч се отклонят от считаните за нормални. Това е моментът за предприемане на мерки като даване на почивка на играч или ограничаване на игровото му време (45 минути, 60...), за да се предотврати появата на контузия.

Революция на глобално ниво

Новият проект на медицинските служби на Реал Мадрид, базиран на ИИ, има глобална насоченост и ще се прилага на всички нива в клуба с цел минимизиране на въздействието на мускулните контузии върху спортистите на организацията. Мащабът на работата е огромен, тъй като включва събиране на данни от всички играчи за обработка от ИИ в търсене на онези „скрити“ травми, които могат да се проявят във всеки един момент. Революция, в която Реал Мадрид отново проправя пътя с цел, както винаги, да предостави на своите професионалисти най-добрите инструменти за постигане на целите на клуба: печелене на титли.