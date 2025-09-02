Смяната на Анчелоти беше наложителна, смята капитанът на Реал Мадрид

Капитанът на Реал Мадрид Даниел Карвахал е на мнение, че е имало нужда от треньорска рокада в клуба през лятото. Както е известно, Карло Анчелоти беше заменен от Чаби Алонсо.

“Беше нужна промяна. Цикълът на Анчелоти беше стигнал до своя край, имахме нужда от нова енергия. С Чаби всичко е наред, усвояваме нови идеи. Имаме още много работа, за да стигнем максимума си”, заяви 33-годишният защитник в интервю за “Ел Ларгеро” в ефира на “Кадена Сер”.

С Алосно на пейката Реал Мадрид вече има три победи от три кръга и е лидер в Ла Лига. “Какво се подобри ли? Тук всичко е много обективно. Ако печелиш – по-добре, ако не – ще е пълна катастрофа. Не можеш да се доверяваш само на резултатите, но те влияят на развитието на играчите. А що се отнася до пресата, наставникът иска от нас да пресираме по-високо, както и да ограничаваме разстоянието между линиите.”

Заради участието си на Световното клубно първенство Реал остана без нормална предсезонна подготовка и предстои да видим дали това ще се отрази. “Тук има конфликт на интереси – всеки гледа за себе си. Но е трудно. След няколко години тази липса на почивка ще си каже думата. Сега почиваш само една седмица, защото на следващата вече са ти изпратили списък с упражнения, които да правиш, докато си ваканция. Изключваш се от футбола, но не и от физическата си форма. Но се свиква“, обясни Карвахал.

От новия сезон испанският национал има сериозна конкуренция в лицето на Трент Александър-Арнолд. “Той е добро момче е, интегрира се много добре. Конкуренцията е сериозна и двамата ще се опитаме да се преборим за титулярно място. За мен това е нещо положително. Често най-силните ми моменти са били, когато съм имал истинска конкуренция, и тази година го приемам така. Ние сме различни типове футболисти и това е плюс за треньора. Това е благословен проблем за клуба и за наставника. Случи ми се и с Данило – той започна да играе при Бенитес, но после аз спечелих мястото. Приемам го като нещо нормално. Ще видим в течение на сезона колко минути ще има за всеки“, каза Карвахал.

Той говори и за звездните си съотборници в атака Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор: “За мен Мбапе е същия като миналия сезон. Много е добър. През миналия сезон не спечелихме важна надпревара, но той вкара 44 гола. Да не забравяме, че това е много трудно. А тази година е в невероятна форма. Треньорът има идеята да използва 17 или повече играчи, за да сме всички свежи. Трябва да разберем, че този, който влезе за половин час, може да е още по-важен, защото е свеж. В крайна сметка мачовете трябва да се изстрадват и в последните 30 минути този, който не е титуляр и е ядосан, може да попречи. Това, че никой играч не се чувства недосегаем, е полезно и за отбора като цяло, и за всеки футболист индивидуално. Не мисля, че на Вини му му е от полза да бъде център на внимание, но е трудно да се справиш с подобно нещо. Подигравките с плажната топка, обидитите… Разбирам го, трудно е. Върху мен не е имало такъв натиск. Говорили сме много с него, казвахме му да бъде спокоен и да се съсредоточи върху играта, защото тогава е непобедим.“

Карвахал: Испания си заслужи да бъде фаворит за световен шампион