Фил Джоунс притеснен от липсата на приемственост между академията и първия отбор на Манчестър Юнайтед

Бившият защитник на Манчестър Юнайтед Фил Джоунс, признава, че е изненадан от липсата на приемственост между юношеските формации и първия отбор на Рубен Аморим. Джоунс, който е работил в академията на Юнайтед, споделя, че тактиките, използвани от възрастовите групи, не съвпадат със системата на Аморим и това е странно.

„Един от въпросите, които зададох, беше защо младежките и юношеските отбори не играят по същата система, която Аморим въвежда в първия отбор. Тези деца трябва да се научат как да играят на различни позиции и в различни системи, за да имат кариера във футбола.“ Да се надяваме, че ще успеят да направят кариера на „Олд Трафорд“, но ако искат да постигнат какъвто и да е успех в играта, трябва да бъдат адаптивни“, зяави Джоунс.

„Смятам, че е добре за младежите да играят на различни позиции и в различни системи. Но определено трябва да има синхрон в цялата академия, така че тя да подготвя играчи за първия отбор. Ако един играч получи повиквателна за първия състав – нещо, което се случва от години в Юнайтед – той трябва да е готов да играе в системата, която мениджърът използва. Трябва да я разбира“, каза още бившият бранител.

Снимки: Gettyimages