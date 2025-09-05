Клубове от Саудитска Арабия напират за Хари Магуайър

Два клуба от Саудитска Арабия са отправили оферти към бранителя на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър. През лятото “червените дяволи” отхвърлиха предложения за 32-годишния англичанин от клубове от Премиър лийг и Серия “А”, но това не е спряло кандидатите от Саудитска Арабия, където трансферният прозорец остава отворен до 23 септември.

Магуайър изигра 27 мача през миналия сезон и вкара един гол, но определено не е първи избор за защитата на Рубен Аморим. Въпреки това португалецът цени неговите лидерски качества и иска той да остане в отбора.

Самият Магуайър е отговорил на заинтересованите клубове, че иска да изпълни последната година от договора си с Манчестър Юнайтед, след което през следващото лято ще обмисли бъдещето. Той спомена наскоро, че ако клубът иска да задържи, е готов да остане на "Олд Трафорд" и след 2026 година.