Клубове от Саудитска Арабия напират за Хари Магуайър

  5 сеп 2025 | 12:48
Два клуба от Саудитска Арабия са отправили оферти към бранителя на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър. През лятото “червените дяволи” отхвърлиха предложения за 32-годишния англичанин от клубове от Премиър лийг и Серия “А”, но това не е спряло кандидатите от Саудитска Арабия, където трансферният прозорец остава отворен до 23 септември.

Магуайър изигра 27 мача през миналия сезон и вкара един гол, но определено не е първи избор за защитата на Рубен Аморим. Въпреки това португалецът цени неговите лидерски качества и иска той да остане в отбора.

Самият Магуайър е отговорил на заинтересованите клубове, че иска да изпълни последната година от договора си с Манчестър Юнайтед, след което през следващото лято ще обмисли бъдещето. Той спомена наскоро, че ако клубът иска да задържи, е готов да остане на "Олд Трафорд" и след 2026 година.

