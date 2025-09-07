Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  Радост за Манчестър Юнайтед - Андре Онана отива в Трабзонспор

Радост за Манчестър Юнайтед - Андре Онана отива в Трабзонспор

  7 сеп 2025 | 20:03
  • 4711
  • 3

Вратарят на Манчестър Юнайтед Андре Онана ще премине под наем до края на сезона в турския Трабзонспор, съобщават ексклузивно водещите спорни медии на Острова и в Европа.

Двата клуба постигнаха договорка още вчера, като само се изчакваше решението на 29-годишния камерунския страж. В крайна сметка пред угрозата да бъде едва трети избор на вратата на "Олд Трафорд", Онана е приел да премине в Трабзонспор.

Става дума за наем без опция за закупуване, както и без плащане на сума от страна на турците. Очаква се Онана да пътува за южната ни съседка през идващата седмица, като вече всичко е подписано от страна на играча и се очаква сделката да бъде обявена официално скоро. Любопитното е, че в Турция играчът ще печели дори повече от това, което получаваше досега на "Олд Трафорд" - най-вече заради добрите бонуси, предложени му от Трабзонспор.

В последния ден на трансферния прозорец от Манчестър Юнайтед привлякоха белгийския страж Сен Ламенс, за когото се смята, че дългосрочно ще бъде налаган като титуляр. От Трабзонспор пък търсеха спешно сериозно име, което да застане на вратата на отбора, след като продадоха досегашния титуляр Угурджан Чакър на Галатасарай за 33 милиона евро плюс 3 под формата на бонуси.

Онана премина в Манчестър Юнайтед през 2023 г. от Интер за сумата от малко над 50 млн. евро. Камерунецът обаче цялостно разочарова много с изявите си. Той изигра за “червените дяволи” 102 мача, в които допусна 150 гола и запази едва 24 сухи мрежи. През този сезон той взе участие за Ман Юнайтед единствено в срамното отпадане от “Карабао Къп” от Гримсби след дузпи.

Снимки: Imago

