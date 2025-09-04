Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Португалия
  3. От Португалия освободиха Диого Далот, бранителят ще се прибере в Манчестър

От Португалия освободиха Диого Далот, бранителят ще се прибере в Манчестър

  • 4 сеп 2025 | 12:56
  • 1635
  • 0

Десният бек на Манчестър Юнайтед Диого Далот беше освободен от националния отбор този четвъртък, съобщиха от местната федерация на днешната пресконференция преди сблъсъка с Армения. Португалският бранител е почувствал мускулна болка и след консултации с лекарите на “мореплавателите” е взето решение той да бъде пуснат да се прибере в клубния си тим. Наставникът на Португалия Роберто Мартинес пък е гласувал доверие на Нуно Тавареш, като бранителят на Лацио ще замени Далот в националния отбор за предстоящите сблъсъци с Армения и Унгария. Далот ще се прибере в Манчестър, за да премине допълнителни медицински прегледи и да бъде взето решение как ще се процедира с неговото възстановяване. На “червените дяволи” предстоят два тежки сблъсъка в Премиър лийг с Манчестър Сити и Челси и в щаба на клуба ще таят надежди, че Далот ще бъде на линия за тези срещу.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Анчелоти: Решението за Неймар е техническо

Анчелоти: Решението за Неймар е техническо

  • 4 сеп 2025 | 10:00
  • 1448
  • 0
Слот остави Киеза извън състава за Шампионска лига, но се довери на Нгумоа

Слот остави Киеза извън състава за Шампионска лига, но се довери на Нгумоа

  • 4 сеп 2025 | 09:51
  • 4921
  • 3
Отново е време за световните квалификации

Отново е време за световните квалификации

  • 4 сеп 2025 | 08:01
  • 2920
  • 0
Хойлунд: Имам много за доказване в Наполи

Хойлунд: Имам много за доказване в Наполи

  • 4 сеп 2025 | 07:09
  • 2143
  • 0
Състоянието на Масимо Морати се подобрява

Състоянието на Масимо Морати се подобрява

  • 4 сеп 2025 | 06:29
  • 2332
  • 0
Нов рекорд: Клубовете похарчиха близо $10 млрд. за трансфери

Нов рекорд: Клубовете похарчиха близо $10 млрд. за трансфери

  • 4 сеп 2025 | 06:04
  • 3104
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

  • 4 сеп 2025 | 12:25
  • 23658
  • 56
България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 21403
  • 77
Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

  • 4 сеп 2025 | 07:01
  • 9441
  • 3
С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

  • 4 сеп 2025 | 11:23
  • 8768
  • 5
Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

  • 4 сеп 2025 | 07:20
  • 9495
  • 15
Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

  • 4 сеп 2025 | 11:22
  • 3037
  • 0