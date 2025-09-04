От Португалия освободиха Диого Далот, бранителят ще се прибере в Манчестър

Десният бек на Манчестър Юнайтед Диого Далот беше освободен от националния отбор този четвъртък, съобщиха от местната федерация на днешната пресконференция преди сблъсъка с Армения. Португалският бранител е почувствал мускулна болка и след консултации с лекарите на “мореплавателите” е взето решение той да бъде пуснат да се прибере в клубния си тим. Наставникът на Португалия Роберто Мартинес пък е гласувал доверие на Нуно Тавареш, като бранителят на Лацио ще замени Далот в националния отбор за предстоящите сблъсъци с Армения и Унгария. Далот ще се прибере в Манчестър, за да премине допълнителни медицински прегледи и да бъде взето решение как ще се процедира с неговото възстановяване. На “червените дяволи” предстоят два тежки сблъсъка в Премиър лийг с Манчестър Сити и Челси и в щаба на клуба ще таят надежди, че Далот ще бъде на линия за тези срещу.

Снимки: Gettyimages