Манчестър Юнайтед с късен неуспешен опит за Галахър

Манчестър Юнайтед е направил опит да върне Конър Галахър в Англия. Според Фабрицио Романо в последните 48 часа на летния трансферен прозорец (б.ред. - понеделник) “червените дяволи” са опитали да вземат под наем полузащитника на Атлетико Мадрид, но са получили негативен отговор. По-рано през лятото и Кристъл Палас направи подобен опит, но Атлетико Мадрид и тогава незабавно е отхвърлил предложението.

През миналия сезон Галахър записа 20 мача във всички турнири за тима на Чоло Симеоне. Той започна като титуляр и в първия кръг от новия сезон, а в следващите два мача влизаше като резерва.

Според испанските медии Атлетико би се разделил с англичанина само при оферта от порядъка на 35-40 милиона евро.

