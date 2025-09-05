Ратклиф лично блокирал трансфера на Мейну

Един от съсобствениците на Манчестър Юнайтед - сър Джим Ратклиф, лично се е намесил, за да блокира евентуалния изходящ трансфер на Коби Мейну през това лято. 20-годишният халф е разочарован от това, че не получава достатъчно възможности от Рубен Аморим, заради което е поискам да бъде пратен под наем в друг отбор. Поне пет клуба са проявявали интерес към него, но в крайна сметка лично Ратклиф е забранил таланта да напуска дори временно.

Интересно е да се види дали при тази ситуация Аморим ще даде повече минути на Мейну. Контузиите на Куня и Маунт могат да осигурят такава възможност в следващите мачове. Ако статута на 20-годишния футболист не се промени, вероятно през януари отново темата за негов изходящ трансфер ще стане актуална.

Аморим остави Мейну на скамейката в първите два мача на Манчестър Юнайтед в Премиър лийг, но го пусна като титуляр при унизителното поражение на клуба от члена на Лига 2 във втория кръг за “Карабао къп”. В двубоя с Бърнли, в който "червените дяволи" постигнаха първа победа, той влезе на почивката на мястото на Маунт.