Ман Юнайтед договори раздялата с Онана, всичко е в ръцете на камерунеца

  • 6 сеп 2025 | 17:29
Ман Юнайтед договори раздялата с Онана, всичко е в ръцете на камерунеца

Турският клуб Трабзонспор е постигнал устна договорка с колегите си от Манчестър Юнайтед относно преминаването на Андре Онана в клуба, информира трансферният експерт Фабрицио Романо. Сега самият страж ще има последната дума относно осъществяването на сделката. Трансферният прозорец в южната ни съседка затваря в средата на септември, така че камерунецът има повече от седмица на разположение, за да обмисли вариантите пред себе си.

В момента той се срина до трети избор в под рамката на Манчестър Юнайтед, след като през лятото получи травма и пропусна цялата подготовка на тима. Във всеки един от трите двубоя на “червените дяволи” до момента в Премиър лийг на вратата на тима започваше Алтай Байъндър. Именно турският страж бе друг от спряганите за възможен нов вратар на Трабзонспор.

Онана изправен пред перспективата да остане трети вратар, още има шанс да напусне
Онана изправен пред перспективата да остане трети вратар, още има шанс да напусне

В последния ден на трансферния прозорец от Манчестър Юнайтед привлякоха белгийския страж Сен Ламенс, за когото се смята, че дългосрочно ще бъде налаган като титуляр. От Трабзоспор също търсеха спешно сериозно име, което да застане на вратата на отбора, след като продадоха досегашния титуляр Угурджан Чакър на Галатасарай за 33 милиона евро плюс три под формата на бонуси.

Снимки: Gettyimages

