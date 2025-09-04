Оуен: Проблемът на Манчестър Юнайтед не е Аморим

Майкъл Оуен, носител на Златната топка през 2001 г., блесна най-ярко в Ливърпул, но премина и през Манчестър Юнайтед, с който спечели единствената си титла във Висшата лига. В интервю за "A BOLA" бившият английски национал защити Рубен Аморим и заяви, че проблемът на Манчестър Юнайтед е в клубната култура, давайки за пример неуспехите по отношение на трофеи на фигури като Жозе Моуриньо или Анхел Ди Мария.

- Рубен Аморим ли е правилният човек за поста треньор на Манчестър Юнайтед?

- Вярвам, че да. Харесва ми това, което казва, вярвам в това, което казва, мисля, че е много уверен. Вероятно е на най-трудната работа в света на футбола. Много от големите треньори опитаха и не успяха. Това е голям клуб и в крайна сметка отново ще се справят добре. Въпросът е само „кога“ и „как“. Те са много големи, имат много подкрепа, много пари, много добри играчи, стадион и съоръжения.

- Значи смятате, че Аморим не е проблемът?

- Не знам… Видяхме Дейвид Мойс, Ван Гаал, Жозе Моуриньо, Тен Хаг, Оле Гунар Солскяер, толкова много велики треньори през годините, които не успяха. Това са едни от най-големите треньори, които сме виждали. Отиват в други клубове и отново са страхотни. Не можем да продължаваме да казваме, че е заради треньорите. На клуба ще му отнеме много време да се възстанови. Когато нещата са толкова разбити, те не се оправят изведнъж. Мислех, че Манчестър Юнайтед постепенно се подобрява. Бях впечатлен от тях в предсезонната подготовка, от летните попълнения, от първия мач срещу Арсенал. Мислех, че това са първите стъпки към завръщането. Но, разбира се, последният мач беше ужасен [загуба след дузпи срещу Гримсби Таун от четвърта дивизия за Купата на лигата]. Все още мисля, че Аморим е правилният човек. Вярвам, че ще отнеме малко време.

Ще реши ли Ламенс проблемите на вратата в Манчестър Юнайтед?

- Кой е основният проблем на Манчестър Юнайтед?

- Рубен Аморим трябва да си задава този въпрос всеки ден. Всички питат и не може да има единствен отговор. Няма магически отговор, който да промени нещата. Но ако погледнем играчите, които през последните десет години дойдоха в Манчестър Юнайтед, кажете ми един, който е повишил стойността си, който е станал по-добър, отколкото когато е дошъл. Например: Пол Погба, един от великите играчи. Нека си спомним Алексис Санчес, той беше най-добрият играч във Висшата лига за Арсенал, година след година. Дойде в Манчестър Юнайтед и изглеждаше, че никога преди не е играл футбол, въпреки че беше страхотен играч. Ди Мария беше изключителен играч. Това не е съвпадение. И ако погледнем Ливърпул през последните десет години… С цялото ми уважение, можех да помоля дъщеря си да отиде да играе за Ливърпул утре и след шест месеца тя щеше да струва 20 или 30 милиона евро. Те повишиха стандартите, атмосферата, културата, усещането. Не е, че не купуват добри играчи, не е, че нямат добри треньори, не е, че всички трансфери се получават, но когато има страхотна култура, всичко се случва. Това е по-добро място за работа, човек е по-щастлив, има повече енергия и увереност и нещата стават все по-добри. Това е обратното на това, което се случва в Манчестър Юнайтед. Не мисля, че едно заклинание ще промени всичко. Това е нещо, което изисква време.

- Вярвате ли, че Манчестър Юнайтед ще даде време на Рубен Аморим?

- Да. Мисля, че Манчестър Юнайтед е търпелив клуб. Разбира се, не могат да бъдат година след година, без да правят нещата добре. Манчестър Юнайтед даде на Рубен Аморим почти една година, която беше много лоша във Висшата лига, никога не са завършвали толкова ниско в таблицата. Много клубове биха казали, че това не е достатъчно, че трябва да сменят треньора. Но Манчестър Юнайтед продължи с него, мисля, че това е добро решение. Похарчиха много пари, това е знак, че имат доверие в него. Чуват се всякакви слухове, но не и за това, че клубът иска да се промени. Те показват лоялност, че вярват в треньора. Вярвам, че в краткосрочен план Рубен Аморим все още има доверието на клуба.

