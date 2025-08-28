Обнадеждаващи новини за Джуд Белингам

Възстановяването на полузащитника на Реал Мадрид Джуд Белингам протича по-бързо от очакваното, твърди испанският вестник "Ас".

След края на участието на тима на Световното клубно първенство в САЩ 22-годишният английски национал се подложи на операция на лявото рамо, което му създаваше проблеми още от времето му в Борусия (Дортмунд). Очакваше се Белингам да бъде извън терените поне до ноември, но според новите прогнози има вероятност футболистът да се завърне в игра още през октомври.

Възможно е той да играе в първото голямо дерби на Испания срещу Барселона, което е на "Сантиаго Бернабеу" около 26 октомври.

От Реал Мадрид твърдят, че няма да рискуват с прибързано включване на Джуд Белингам отново в състава.