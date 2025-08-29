Популярни
Тухел не повика Белингам и Трент Александър-Арнолд за предстоящите световни квалификации

  • 29 авг 2025 | 15:16
  • 767
  • 7
Десният защитник Трент Александър-Арнолд изненадващо отпада от състава на Англия, който бе обявен днес от селекционера на клуба Томас Тухел. Кайл Уокър, Конър Галахър и Айвън Тони са други от емблематичните имена на “трите лъва” в последните години, които няма да бъдат част от тима за предстоящите световни квалификации срещу Андора и Сърбия в началото на септември. Коул Палмър, Джуд Белингам, Букайо Сака и Леви Колуил пък са аут поради травми.

Изненадващо германският селекционер праща повиквателна на Маркъс Рашфорд, който премина в Барселона преди няколко седмици. Томас Тухел изненадва с първи повиквателни за Джед Спенс от Тотнъм и Елиът Андерсън от Нотингам Форест, както и младите Тино Ливраменто и Адам Уортън, които отново попадат сред избраниците на германеца. Не са повикани още и Джак Грийлиш, Хари Магуайър и Фил Фоудън, които са здрави, но не са показали достатъчно, за да получат доверието на наставника.

