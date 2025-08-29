Томас Тухел се е извинил на Белингам

Популярни
Селекционерът Томас Тухел се е извинил на Джуд Белингам и не е имал някакво скрито послание, когато нарече някои от навиците на футболиста на английския национален отбор "отблъскващи".  

"Използвах тази дума неволно. Нямах намерение да изпращам някакво послание. Няма нещо, за което съм загатвал", заяви Тухел на пресконференция днес. 

"Ясно ми е обаче, че нося отговорност за думата и за това, че създадох заглавия по вестници и сайтове. Съжалявам за това. Имам достатъчно опит, за да избягвам подобни неща. Надявам се да погледнете на тази ситуация и през призмата на това, че говоря на втория ми език. Казах го и сутринта след нощ, в която не спах много. Просто използвах грешна дума, но това не ме оневинява", продължи германецът.  

"Моментално се свързах с Джуд и му обясних ситуацията. В момента той е съсредоточен върху възстановяването си", каза още специалистът. 

Запитан дали това е повлияло на отношенията му с Белингам, Тухел отговори: "Надявам се, че не е, защото това се случи несъзнателно. Нямаше някакво послание или нещо подобно. Сега е моментът Джуд да се фокусира върху рехабилитацията си, а ние - върху предстоящия лагер". 

Снимки: Gettyimages

