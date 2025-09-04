Популярни
  2. Ливърпул
  Слот остави Киеза извън състава за Шампионска лига, но се довери на Нгумоа

Слот остави Киеза извън състава за Шампионска лига, но се довери на Нгумоа

  • 4 сеп 2025 | 09:51
  • 697
  • 0
Федерико Киеза остана извън състава, на който Арне Слот ще разчита в мачовете от основната фаза на Шампионската лига. Всеки отбор може да регистрира максимум 25 играчи от т.нар. Списък “А”, в който задължително трябва да има осем футболисти, класифицирани като местни. Това са тези играчи, които в продължение на поне три години във възрастовия диапазон между 15 и 21 години, са тренирали с настоящия си клуб или друг такъв от същата асоциация. Ливърпул е представил списък с 22-ма футболисти, сред които са новите попълнения Александър Исак, Флориан Виртц, Юго Екитике, Джереми Фримпонг, Милош Керкез, Джовани Леони, Гиорги Мамардашвили и Фреди Уудман. Киеза не намери място сред тези 17, които по правило не са със статута на местни. 17-годишният Рио Нгумоа също не е с такъв статут, защото се присъедини към Ливърпул едва преди година.

За фазата на елиминациите всеки клуб може да направи три промени в своя списък, като отново трябва да влезе в границите от максимум 25 футболисти.

