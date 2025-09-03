Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
Марк Геи бесен от проваления трансфер в Ливърпул

  • 3 сеп 2025 | 00:58
Марк Геи бесен от проваления трансфер в Ливърпул

Защитникът на Кристъл Палас Марк Геи е бесен на ръководството за проваления трансфер в Ливърпул. Английският национал беше пред финализиране на трансфера си на "Анфийлд", но в последния момент Палас се отметна и Геи остана на „Селхърст Парк“. Играчът обаче не е никак щастлив от тази ситуация пише „The Guardian“.

Бранителят беше преминал първата част от медицинските прегледи в Ливърпул. Документите за трансфера бяха пристигнали в офисите на Висшата лига. Кристъл Палас дори беше подготвил прощално видео, което впоследствие изтече в интернет. Имаше и готов частен самолет, който да откара Марк Геи до Мърсисайд. В последния момент обаче президентът на Палас, Стив Париш, едностранно отмени сделката.

Причината за това е, че ръководството на клуба не успя да му намери надежден заместник, а треньорът Оливер Гласнер е заплашил, че ще напусне поста си, ако продажбата се осъществи. Двата клуба бяха договорили сума от 40 милиона евро, но в крайна сметка Ливърпул остана без нов централен защитник. Отборът на Арне Слот ще трябва да търси подсилване на отбраната си през зимния трансферен прозорец.

По всичко личи, че Геи ще остане в Кристъл Палас до края на настоящия сезон, когато изтича и договорът му. Въпреки че 25-годишният футболист възнамерява да продължи да играе за лондончани, защитникът обмисля да се откаже от капитанската лента заради гнева си от проваления трансфер.

Още през зимата пък Геи ще може да сключи предварително споразумение с чуждестранни отбори, като според английски медии клубове като Барселона, Байерн (Мюнхен) и Ювентус следят ситуацията около английския национал.

Снимки: Gettyimages

