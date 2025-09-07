Джонатан Дейвид: Целта ми е да отбележа 25 гола през сезона

Нападателят на Ювентус Джонатан Дейвид стартира отлично престоя си при "бианконерите", разписвайки се още в първия си мач за тима. В интервю пред "SportMediaset" той сподели какви са първите му впечатления от отбора и какви са целите му за този сезон.

„Чувствам се добре. Мисля, че за един нападател винаги е важно да започне добре и да вкарва голове. Целта е да спечелим възможно най-много мачове. Ще се опитам да вкарам колкото се може повече голове. Ще бъда щастлив, ако отбележа 25, но дори и да не успея, пак ще дам най-доброто от себе си“, заяви Дейвид.

Засега треньорът на Ювентус Игор Тудор играе със самотен нападател, използвайки или Влахович, или Дейвид, но възможно ли е двамата да играят едновременно в Торино?

„Да, мисля, че е възможно. Очевидно решението е на треньора, но за мен няма да има никакъв проблем“, допълни канадецът.

След паузата за националните отбори Juventus ще се изправи срещу най-големия си съперник – Интер.

„Знаем, че това е важен мач за сезона и за феновете“, каза Дейвид.Ще се опитаме да се подготвим за мача по най-добрия възможен начин. Това е едва третият мач за сезона, ще видим какво ще се случи", каза нападателят.

Може ли Ювентус да се стреми към титлата в Серия "А" и Шампионската лига?

„Да, мисля, че можем да се състезаваме във всеки турнир и искаме да стигнем възможно най-далеч“, отбеляза Дейвид.

Той също призна, че вече учи италиански и знае няколко думи.

„Уча по малко. Все още нямам учител, но скоро ще имам и ще бъда добър ученик“, каза той. Мога да казвам прости думи като „Buongiorno“, „A domani“, дребни неща, но италианският е подобен на френския, така че ще го науча скоро", убеден е нападателят.

