Ювентус обяви състава си за Шампионската лига

Ювентус официално потвърди състава си за Шампионската лига за първата половина на сезон 2025-26. Всички отбори, участващи в турнира на богатите през сезон 2025-26, трябваше да представят официалните си списъци с играчи до вторник, 2 септември.

„Бианконерите“ официално обявиха своя избор, в който няма големи изненади. Всички летни попълнения на клуба са включени, включително пристигналите в последния ден на трансферния прозорец Едон Жегрова и Лоис Опенда.

Душан Влахович, който бе свързван с напускане на „старата госпожа“ през по-голямата част от лятото, в крайна сметка не осъществи трансфер и също е включен в състава заедно с другите централни нападатели Опенда и Джонатан Дейвид. Ветеранът Аркадиуш Милик е единственият, който не влезе в списъка.

Технически, участващите отбори представят два списъка, наречени Списък А и Списък Б. Отборите могат да заявят максимум 25 играчи в Списък А. Осем от тях трябва да са „местно тренирани“, т.е. да са преминали през академия в Италия, а поне четирима от тези осем трябва да са продукт на собствената академия на клуба, или с други думи „клубни юноши“.

Клубовете могат да включат неограничен брой играчи в Списък Б. Те трябва да са родени след 1 януари 2004 г. и да са имали право да играят за своя клуб в непрекъснат период от две години след навършване на 15-годишна възраст. Любопитно е, че Кенан Йълдъз е включен в Списък Б на Ювентус, а не в Списък А.

Съставът на Ювентус

Списък А

1. Матия Перин, 3. Глейсон Бремер, 4. Федерико Гати, 5. Мануел Локатели, 6. Лойд Кели, 7. Франсиско Консейсао, 8. Тюн Копмайнерс, 9. Душан Влахович, 11. Едон Жегрова, 15. Пиер Калюлю, 16. Микеле Ди Грегорио, 17. Василие Аджич, 18. Филип Костич, 19. Кфрен Тюрам, 20. Лоис Опенда, 21. Фабио Мирети, 22. Уестън Маккени, 23. Карло Пинсолио, 24. Даниеле Ругани, 25. Жоао Марио, 27. Андреа Камбиазо, 30. Джонатан Дейвид, 32. Хуан Кабал.

Списък Б

10. Кенан Йълдъз, 40. Йонас Рухи, 41. Хавиер Гил Пуче, 42. Филипо Скалия, 43. Матео Фускалдо, 47. Бруно Мартинес.

