Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Ювентус подписа с нападател от Косово

Ювентус подписа с нападател от Косово

  • 1 сеп 2025 | 23:04
  • 1032
  • 0
Ювентус подписа с нападател от Косово

Косовският национал Едон Жегрова премина от Лил в Ювентус. Грандът от Торино обяви официално привличането на 26-годишния флангови нападател. Двете страни сключиха договор до 2030 година.

"Бианконерите“ ще платят 14,3 милиона евро, като са предвидени и бонуси в размер на 3 милиона евро. Освен това клубът е направил допълнителни разходи на стойност 1,2 милиона евро.

В новия си отбор Жегрова ще носи екипа с номер 11.

"Всичко е като сбъднат сън. Това е невероятен момент за мен и цялото ми семейство. Много съм горд, че ще нося тази фланелка. Ще дам най-доброто от себе си за отбора", сподели Жегрова.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Милан зарадва Алегри с негов любимец от периода му в Ювентус

Милан зарадва Алегри с негов любимец от периода му в Ювентус

  • 1 сеп 2025 | 21:55
  • 4980
  • 1
Пиза прати Мерт Дурмуш в бивш отбор на Валери Божинов

Пиза прати Мерт Дурмуш в бивш отбор на Валери Божинов

  • 1 сеп 2025 | 21:32
  • 3915
  • 1
Тен Хаг след шокиращото уволнение: Всички клубове, които ми се довериха, бяха възнаградени с трофеи

Тен Хаг след шокиращото уволнение: Всички клубове, които ми се довериха, бяха възнаградени с трофеи

  • 1 сеп 2025 | 21:18
  • 5489
  • 0
Манчестър Юнайтед и Бетис обявиха сделката за Антони

Манчестър Юнайтед и Бетис обявиха сделката за Антони

  • 1 сеп 2025 | 21:03
  • 6715
  • 0
Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 23:00
  • 167839
  • 24
Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

  • 1 сеп 2025 | 20:52
  • 10882
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 23:00
  • 167839
  • 24
Големият трансфер е факт: Исак е футболист на Ливърпул

Големият трансфер е факт: Исак е футболист на Ливърпул

  • 1 сеп 2025 | 23:37
  • 4073
  • 0
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 38739
  • 39
Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 1 сеп 2025 | 19:52
  • 9811
  • 4
Ден 6 на ЕвроБаскет, ето какво се случи

Ден 6 на ЕвроБаскет, ето какво се случи

  • 1 сеп 2025 | 23:26
  • 11463
  • 0
Ден 9 на US Open: Синер, Швьонтек, Винъс Уилямс и шампионски сблъсък при жените

Ден 9 на US Open: Синер, Швьонтек, Винъс Уилямс и шампионски сблъсък при жените

  • 2 сеп 2025 | 00:00
  • 6578
  • 0