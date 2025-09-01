Ювентус подписа с нападател от Косово

Косовският национал Едон Жегрова премина от Лил в Ювентус. Грандът от Торино обяви официално привличането на 26-годишния флангови нападател. Двете страни сключиха договор до 2030 година.

"Бианконерите“ ще платят 14,3 милиона евро, като са предвидени и бонуси в размер на 3 милиона евро. Освен това клубът е направил допълнителни разходи на стойност 1,2 милиона евро.

В новия си отбор Жегрова ще носи екипа с номер 11.

"Всичко е като сбъднат сън. Това е невероятен момент за мен и цялото ми семейство. Много съм горд, че ще нося тази фланелка. Ще дам най-доброто от себе си за отбора", сподели Жегрова.