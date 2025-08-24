Популярни
  • 24 авг 2025 | 22:07
Ювентус 0:0 Парма, пропуск на Консейсао

Ювентус и Парма играят при резултат 0:0 на "Алианц Стейдиъм" в среща от първия кръг на Серия А.

Първата опасност в двубоя бе пред вратата на домакините. След ъглов удар защитата на Юве не се справи по възможно най-добрия начин и топката стигна до Льовик. Неговият удар бе блокиран от Камбиазо. "Бианконерите" обаче бързо взеха контрол върху случващото се на терена и владееха топката в големи периоди. В 13-ата минуат те създадоха първата си голова възможност. Великолепно подаване на Тюрам изведе Консейсао зад защитата. Португалецът стреля с глава, като заби топката в тревата, а вратарят Сузуки спаси и я изби в ъглов удар.

Атаките на домакините продължиха, а Джонатан Дейвид на два пъти не успя да ги завърши. Първо рикошет прати топката към него, но той не я очакваше и не успя да реагира. След това центриране на Консейсао отиваше към Йълдъз, който бе в по-добра позиция, но Дейвид опита да играе с кълбото и попречи на съотборника си.

ЮВЕНТУС - ПАРМА 0:0

ЮВЕНТУС: Ди Грегорио, Гати, Бремер, Кели, Калюлю, Локатели, Тюрам, Камбиазо, Консейсао, Йълдъз, Дейвид
ПАРМА: Сузуки, Делпрато, Чиркати, Валенти, Ловик, Бернабе, Кейта, Ордонйес, Валери, Алмквист, Пелегрино

