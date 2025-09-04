От Юве опитват да удължат договора на Кенан Йълдъз

Ръководството на Ювентус вече води преговори с представители на Кенан Йълдъз за подновяване на договора на играча, съобщава “Гадзета дело Спорт”. Турският атакуващ футболист има контракт до 2029 година, но “бианконерите” искат да го удължат поне с една година. Двете страни са провели няколко срещи, които са преминали в много добър тон, а споразумение вероятно ще бъде постигнато в следващите седмици.

Самият футболист смята Торино и Ювентус като перфектни за неговото развитие като футболист и обича клуба искрено. От “бианконерите” пък виждат играча като една от бъдещите звезди на световния футбол и смятат, че той тепърва може да бъде изграден като своя собствена марка, която също така да привлече повече млади фенове. Шефовете на Юве пък са фенове и на стила на играча и много харесват това, което носи и с чисто футболните си качества.

Снимки: Gettyimages