Ювентус готви оферта за халф на Милан

Бъдещето на халфа на Милан Исмаел Бенасер остава неясно, а трансферният прозорец ще затвори съвсем скоро. Интересът на Болоня към алжирския полузащитник е факт, но все още не е довел до очакваното ускоряване на преговорите, въпреки че страните поддържат контакт.

В Италия разкриха, че Бенасер изненадващо може да се озове в Ювентус. Старши треньорът на "бианконерите" Игор Тудор харесва качествата на 27-годишния халф и иска да го има в състава си.

Ситуацията между Бенасер и Милан се нажежава

Юве търси вътрешен полузащитник, който да си партнира с Мануел Локатели, а някои от опциите за този пост вече отпаднаха, защото са прекалено скъпи.

Милан ще пусне Бенасер в един от основните си съперници, ако офертата е достатъчно добра. "Росонерите" се надяват да получат изгодно положение и от Болоня.

