Ювентус представи официално новия си нападател

Ювентус официално обяви трансфера на белгийския национал Лоис Опенда. “Бианконерите” се договориха с РБ (Лайпциг) за 25-годишния нападател, след като не успяха да се разберат с Пари Сен Жермен за нов трансфер на Рандал Коло Муани.

Опенда идва в Ювентус с първоначален наем с клауза задължително откупуване при сравнително лесно изпълними условия. Всичко това ще е за малко над 40 млн. евро. Белгийският нападател ще носи номер 20 за новия си отбор.

Ufficiale | Lois Openda è un nuovo giocatore della Juventus!



Oпенда бе привлечен от РБ Лайпциг през 2023 г. от Ланс. За “червените бикове” той игра в 93 мача, в които вкара 41 гола и 18 асистенции.

Заедно с Опенда в последния ден отрансферния прозорец Ювентус привлече и крилото Едон Жегрова от Лил. Сделката за него е за 20+5 млн. евро.