  Ювентус
  2. Ювентус
  Ювентус представи официално новия си нападател

Ювентус представи официално новия си нападател

  • 2 сеп 2025 | 12:24
  • 223
  • 0

Ювентус официално обяви трансфера на белгийския национал Лоис Опенда. “Бианконерите” се договориха с РБ (Лайпциг) за 25-годишния нападател, след като не успяха да се разберат с Пари Сен Жермен за нов трансфер на Рандал Коло Муани.

Опенда идва в Ювентус с първоначален наем с клауза задължително откупуване при сравнително лесно изпълними условия. Всичко това ще е за малко над 40 млн. евро. Белгийският нападател ще носи номер 20 за новия си отбор.

Oпенда бе привлечен от РБ Лайпциг през 2023 г. от Ланс. За “червените бикове” той игра в 93 мача, в които вкара 41 гола и 18 асистенции.

Заедно с Опенда в последния ден отрансферния прозорец Ювентус привлече и крилото Едон Жегрова от Лил. Сделката за него е за 20+5 млн. евро.

