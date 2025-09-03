Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Димитрис Итудис пред Sportal.bg за мача с Балкан, Боби Младенов и "Арена София"

Димитрис Итудис пред Sportal.bg за мача с Балкан, Боби Младенов и "Арена София"

  • 3 сеп 2025 | 23:34
  • 568
  • 0

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис коментира пред Sportal.bg контролата, която израелският тим изигра в “Арена София” с Балкан, сподели мнението си за Борислав Младенов и заяви, че залата в родната столица му харесва. Припомняме, че “Арена Армеец” ще бъде мястото, където Апоел ще играе домакинските си срещи през новия сезон в Евролигата.

- Г-н Итудис, поздравления за мача, първа победа. Коментарът Ви за срещата.

- В случая победата не е от значение, важното е да останем здрави и това, че проведохме една контролна среща, с която разчупихме малко тренировъчния процес. Искаме да благодарим на Балкан, че приеха нашата покана, желаем им добър сезон без контузии. Като първи мач, искахме да видим няколко неща, разчупихме малко рутината и сега ни предстои да изгледаме записа на мача и да работим както върху добрите неща, така и върху лошите.

- За българските фенове най-важно бе да видят Боби Младенов на игрището. Вашето мнение за играта му в този мач?

- Дадох му доста минути, хубаво беше, че имаше и публика, която да гледа изявите му. Мисля, че бъдещето е пред Боби, стига той да остане здрав и да работи. Средата тук е добра за него, добри съотборници, треньорски щаб. Бъдещето е пред него.

- Следващият ви мач е срещу Рилски спортист - шампиона на България. Какви са очакванията Ви за мача?

- Това са мачове, които искахме да изиграем на този етап от подготовката ни. От състава ни отсъстват седем играчи, които са с националните си отбори. Хубаво е да излезем от рутината, да играем мачове, много важно е, че имахме тук трима съдии от Евролигата, те също са в подготвителен период. Рилски спортист е сериозен отбор, благодарим и на тях, че приеха поканата ни. Очакваме още едно хубаво предизвикателство за нас.

- Залата е готова, харесва ли Ви тя?

- Да, харесва ми. Не е съвсем изцяло готова, има още някои неща, но е много по-добре и искам да изкажа моята благодарност на ръководството на залата, на министъра на спорта, с когото имахме възможността да се срещнем тук, на правителството като цяло. Това ще бъде нашият дом, надяваме се да имаме малко повече публика, благодарим на хората, които дойдоха, включително феновете на Балкан.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Разследващ журналист: Кауай Ленард е получил 28 милиона долара "под масата" от ЛА Клипърс

Разследващ журналист: Кауай Ленард е получил 28 милиона долара "под масата" от ЛА Клипърс

  • 3 сеп 2025 | 21:38
  • 1362
  • 1
Ново попълнение на Локомотив Пловдив: Ние сме млад отбор и сме гладни за успехи

Ново попълнение на Локомотив Пловдив: Ние сме млад отбор и сме гладни за успехи

  • 3 сеп 2025 | 21:33
  • 925
  • 0
Асен Николов: Целта ни е да изградим ядро от състезатели с характери

Асен Николов: Целта ни е да изградим ядро от състезатели с характери

  • 3 сеп 2025 | 21:25
  • 964
  • 0
Ето какво се случи в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

Ето какво се случи в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 3 сеп 2025 | 23:22
  • 15222
  • 0
Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

  • 3 сеп 2025 | 20:51
  • 10530
  • 4
Латвия изравни рекорд по резултатност при победа над Чехия

Латвия изравни рекорд по резултатност при победа над Чехия

  • 3 сеп 2025 | 20:08
  • 1486
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

  • 3 сеп 2025 | 17:15
  • 18628
  • 61
Де ла Фуенте: Не идваме на разходка в България, чака ни голямо изпитание

Де ла Фуенте: Не идваме на разходка в България, чака ни голямо изпитание

  • 3 сеп 2025 | 18:30
  • 13588
  • 7
Дербито Левски - Лудогорец в петък

Дербито Левски - Лудогорец в петък

  • 3 сеп 2025 | 18:02
  • 25203
  • 9
Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

  • 3 сеп 2025 | 17:16
  • 12175
  • 15
Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

  • 3 сеп 2025 | 20:51
  • 10530
  • 4
Ден 11 на US Open: Оже Алиасим пречупи Де Минор, Иванов е на 1/4-финал

Ден 11 на US Open: Оже Алиасим пречупи Де Минор, Иванов е на 1/4-финал

  • 3 сеп 2025 | 23:00
  • 16478
  • 0