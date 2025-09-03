Димитрис Итудис пред Sportal.bg за мача с Балкан, Боби Младенов и "Арена София"

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис коментира пред Sportal.bg контролата, която израелският тим изигра в “Арена София” с Балкан, сподели мнението си за Борислав Младенов и заяви, че залата в родната столица му харесва. Припомняме, че “Арена Армеец” ще бъде мястото, където Апоел ще играе домакинските си срещи през новия сезон в Евролигата.

- Г-н Итудис, поздравления за мача, първа победа. Коментарът Ви за срещата.

- В случая победата не е от значение, важното е да останем здрави и това, че проведохме една контролна среща, с която разчупихме малко тренировъчния процес. Искаме да благодарим на Балкан, че приеха нашата покана, желаем им добър сезон без контузии. Като първи мач, искахме да видим няколко неща, разчупихме малко рутината и сега ни предстои да изгледаме записа на мача и да работим както върху добрите неща, така и върху лошите.

- За българските фенове най-важно бе да видят Боби Младенов на игрището. Вашето мнение за играта му в този мач?

- Дадох му доста минути, хубаво беше, че имаше и публика, която да гледа изявите му. Мисля, че бъдещето е пред Боби, стига той да остане здрав и да работи. Средата тук е добра за него, добри съотборници, треньорски щаб. Бъдещето е пред него.

- Следващият ви мач е срещу Рилски спортист - шампиона на България. Какви са очакванията Ви за мача?

- Това са мачове, които искахме да изиграем на този етап от подготовката ни. От състава ни отсъстват седем играчи, които са с националните си отбори. Хубаво е да излезем от рутината, да играем мачове, много важно е, че имахме тук трима съдии от Евролигата, те също са в подготвителен период. Рилски спортист е сериозен отбор, благодарим и на тях, че приеха поканата ни. Очакваме още едно хубаво предизвикателство за нас.

- Залата е готова, харесва ли Ви тя?

- Да, харесва ми. Не е съвсем изцяло готова, има още някои неща, но е много по-добре и искам да изкажа моята благодарност на ръководството на залата, на министъра на спорта, с когото имахме възможността да се срещнем тук, на правителството като цяло. Това ще бъде нашият дом, надяваме се да имаме малко повече публика, благодарим на хората, които дойдоха, включително феновете на Балкан.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg