Министър Пешев: "Арена София" отговаря на най-високите европейски стандарти

Столичната зала "Арена София” отговаря най-високите европейски стандарти и ще бъде домакин на мачове от Евролигата, заяви спортният министър Иван Пешев след инспекция на съоръжението днес. Той добави, че това е възможно благодарение на усилията, които Министерството на младежта и спорта, ръководството на Национална спортна база (НСБ) и управниците на залата свършиха в последните три месеца.

Тази вечер от 19:00 израелският Апоел ще изиграе контрола с българския клуб Балкан, а входът е свободен за фенове.

Първият мач на Апоел Тел Авив от предстоящия сезон в Евролигата в София ще бъде на 30 септември срещу испанския гранд Барселона. До края на редовния сезон на турнира през април 2026 година на българска земя ще пристигнат още отбори като Реал Мадрид, Панатинайкос, Монако, Фенербахче, Байерн Мюнхен, Партизан, Цървена звезда и други.

"В последните три месеца екипът на министерството, ръководството на Национална спортна база (НСБ) и ръководството на Апоел вложиха ужасно много работа, за да може София да бъде домакин на баскетбол от най-високо европейско ниво", заяви министър Пешев пред журналисти в "Арена София”.

"Благодаря на отбора на Апоел за това, че избра да домакинства в европейските турнири в София, в "Арена София”. Благодаря на ръководството на НСБ и ръководството на залата, че за кратки срокове успяха да приведат съоръжението да отговаря на най-високите европейски стандарти", продължи спортният министър.

"Залата и настилката са в перфектно състояние. Предстои оглед от Евролигата, но със сигурност всичко ще бъде наред. Фитнес съоръженията, помощните зали, стаите за подготовка и съблекалните са наистина в перфектно състояние. Още веднъж, адмирации към моя екип и към екипа на залата", каза още той.

Цялото интервю с Пешев можете да проследите във видеото по-долу.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg