Сериозен аванс за Апоел срещу Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

Днес Балкан се изправя в приятелски мач срещу Апоел Тел Авив в зала "Арена София". Двата тима вече започнаха подготовка за новия сезон и ботевградчани ще имат възможността да премерят сили с един от най-качествените тимове на европейската сцена.
Както е известно, израелският отбор ще играе домакинските си мачове в Евролигата през следващия сезон на българска земя.
Първи минути за новия си отбор Апоел ще изиграе преминалият съвсем наскоро от Левски в израелския тим български гард и национал Борислав Младенов.
Първа част:
В първата четвърт играта е съвсем равностойна и дори Балкан има аванс от 2 точки при 22:20 около 3 минути и половина преди края на частта. Гардът на националния отбор Борислав Младенов пък записа първите си минути с екипа на Апоел. 1:48 мин. преди края на частта резултатът е равен, но играч на Апоел бе фаулиран при опит за далечна стрелба и бе точен на три пъти от наказателната линия - 28:25 за израелците. Новото попълнение на Балкан Джамари Блекмън направи хубав пробив и добави две точки към актива на ботевградчани, но в самия край на частта Апоел успя да отвори разлика - 34:27 след първите 10 минути.
Втора част:
Началото на втората четвърт бе по-добро за израелците, които поведоха с 41:29 и вече са с двуцифрена преднина в резултата. Тройка на Крис Джоунс увеличи разликата на 15 точки, а секунди по-късно резултатът вече е 46:29.
Снимки: Sportal.bg