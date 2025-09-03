Сериозен аванс за Апоел срещу Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

Днес Балкан се изправя в приятелски мач срещу Апоел Тел Авив в зала "Арена София". Двата тима вече започнаха подготовка за новия сезон и ботевградчани ще имат възможността да премерят сили с един от най-качествените тимове на европейската сцена.

Както е известно, израелският отбор ще играе домакинските си мачове в Евролигата през следващия сезон на българска земя.

Първи минути за новия си отбор Апоел ще изиграе преминалият съвсем наскоро от Левски в израелския тим български гард и национал Борислав Младенов.

Първа част:

В първата четвърт играта е съвсем равностойна и дори Балкан има аванс от 2 точки при 22:20 около 3 минути и половина преди края на частта. Гардът на националния отбор Борислав Младенов пък записа първите си минути с екипа на Апоел. 1:48 мин. преди края на частта резултатът е равен, но играч на Апоел бе фаулиран при опит за далечна стрелба и бе точен на три пъти от наказателната линия - 28:25 за израелците. Новото попълнение на Балкан Джамари Блекмън направи хубав пробив и добави две точки към актива на ботевградчани, но в самия край на частта Апоел успя да отвори разлика - 34:27 след първите 10 минути.

Втора част:

Началото на втората четвърт бе по-добро за израелците, които поведоха с 41:29 и вече са с двуцифрена преднина в резултата. Тройка на Крис Джоунс увеличи разликата на 15 точки, а секунди по-късно резултатът вече е 46:29.

