Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Спечелете екип на Димитър Димитров в играта на Sportal.bg!

Спечелете екип на Димитър Димитров в играта на Sportal.bg!

  • 1 сеп 2025 | 08:53
  • 2168
  • 1

Опитайте късмета си и спечелете страхотна награда в играта на Sportal.bg от баскетболния отбор на Балкан. Този път можете да се сдобиете с екип на една от големите звезди на тима - капитанът на мъжкия национален отбор Димитър Димитров. За да спечелите потник с автограф от него , трябва да отговорите на въпроса - "На колко години Димитър Димитров започва да тренира баскетбол?".

Регистрирайте се в нашия сайт, отговорете на въпроса и можете да станете притежател на уникалния подарък.

Нашето предизвикателство стартира днес и ще продължи до 14 септември (включително). Не пропускайте да опитате късмета си!

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Рилски спортист подписа с още един американски баскетболист

Рилски спортист подписа с още един американски баскетболист

  • 1 сеп 2025 | 09:26
  • 193
  • 0
Кирил Иванов се завръща в Академик Пловдив

Кирил Иванов се завръща в Академик Пловдив

  • 1 сеп 2025 | 09:10
  • 365
  • 0
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 2458
  • 0
Танасис Адетокунбо се завръща в Милуоки Бъкс след контузията

Танасис Адетокунбо се завръща в Милуоки Бъкс след контузията

  • 1 сеп 2025 | 08:41
  • 390
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет: Нова доза суперсблъсъци

Ден 6 на ЕвроБаскет: Нова доза суперсблъсъци

  • 1 сеп 2025 | 07:24
  • 5188
  • 0
Полша не се даде на Исландия

Полша не се даде на Исландия

  • 31 авг 2025 | 23:53
  • 1453
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 2458
  • 0
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 8233
  • 4
Пазарът затваря днес: Мартинес поиска трансфер в Манчестър Юн, Ювентус с нов нападател

Пазарът затваря днес: Мартинес поиска трансфер в Манчестър Юн, Ювентус с нов нападател

  • 1 сеп 2025 | 09:34
  • 6350
  • 1
Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

  • 1 сеп 2025 | 09:38
  • 2290
  • 2
Ден 6 на ЕвроБаскет: Нова доза суперсблъсъци

Ден 6 на ЕвроБаскет: Нова доза суперсблъсъци

  • 1 сеп 2025 | 07:24
  • 5188
  • 0
Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

  • 1 сеп 2025 | 00:38
  • 46010
  • 272