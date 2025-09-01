Спечелете екип на Димитър Димитров в играта на Sportal.bg!

Опитайте късмета си и спечелете страхотна награда в играта на Sportal.bg от баскетболния отбор на Балкан. Този път можете да се сдобиете с екип на една от големите звезди на тима - капитанът на мъжкия национален отбор Димитър Димитров. За да спечелите потник с автограф от него , трябва да отговорите на въпроса - "На колко години Димитър Димитров започва да тренира баскетбол?".

Регистрирайте се в нашия сайт, отговорете на въпроса и можете да станете притежател на уникалния подарък.



Нашето предизвикателство стартира днес и ще продължи до 14 септември (включително). Не пропускайте да опитате късмета си!