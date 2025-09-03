Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Васил Христов пред Sportal.bg: Безценен опит за нас, това не се случва всеки ден за отборите в България

Васил Христов пред Sportal.bg: Безценен опит за нас, това не се случва всеки ден за отборите в България

  • 3 сеп 2025 | 23:11
  • 623
  • 0

Старши треньорът на Балкан Васил Христов заяви пред Sportal.bg, че контролата с участника в Евролигата Апоел Тел Авиа е била безценен опит за него и отбора му. Ботевградчани загубиха със 71:107 от израелския тим в зала “Арена София”, където Апоел ще играе домакинските си срещи през новия сезон в най-престижния баскетболен клубен турнир в Европа.

Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим
Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

“Много ценен опит, да не кажа безценен. Когато разбрахме, че имаме възможност да играем контрола с Апоел, просто попитахме кога и къде. Това е нещо, което не се случва всеки ден за отборите в България, не сме се поколебали нито за миг, че искаме да се срещнем с тях.

Много безценен опит, виждате разликата в телата на самите играчи, това ни дава възможност да свикнем да играем на различна скорост, с различна агресия, силата и скоростта, с която се играе е много по-различна.

За момента това е нашият състав, но селекцията приключва, когато затвори трансферният прозорец”, каза пред Sportal.bg Христов.

Цялото интервю можете да изгледате във видеото по-долу.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Разследващ журналист: Кауай Ленард е получил 28 милиона долара "под масата" от ЛА Клипърс

Разследващ журналист: Кауай Ленард е получил 28 милиона долара "под масата" от ЛА Клипърс

  • 3 сеп 2025 | 21:38
  • 1361
  • 1
Ново попълнение на Локомотив Пловдив: Ние сме млад отбор и сме гладни за успехи

Ново попълнение на Локомотив Пловдив: Ние сме млад отбор и сме гладни за успехи

  • 3 сеп 2025 | 21:33
  • 925
  • 0
Асен Николов: Целта ни е да изградим ядро от състезатели с характери

Асен Николов: Целта ни е да изградим ядро от състезатели с характери

  • 3 сеп 2025 | 21:25
  • 964
  • 0
Ето какво се случи в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

Ето какво се случи в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 3 сеп 2025 | 23:22
  • 15220
  • 0
Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

  • 3 сеп 2025 | 20:51
  • 10528
  • 4
Латвия изравни рекорд по резултатност при победа над Чехия

Латвия изравни рекорд по резултатност при победа над Чехия

  • 3 сеп 2025 | 20:08
  • 1486
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

  • 3 сеп 2025 | 17:15
  • 18628
  • 61
Де ла Фуенте: Не идваме на разходка в България, чака ни голямо изпитание

Де ла Фуенте: Не идваме на разходка в България, чака ни голямо изпитание

  • 3 сеп 2025 | 18:30
  • 13588
  • 7
Дербито Левски - Лудогорец в петък

Дербито Левски - Лудогорец в петък

  • 3 сеп 2025 | 18:02
  • 25198
  • 9
Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

  • 3 сеп 2025 | 17:16
  • 12175
  • 15
Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

  • 3 сеп 2025 | 20:51
  • 10528
  • 4
Ден 11 на US Open: Оже Алиасим пречупи Де Минор, Иванов е на 1/4-финал

Ден 11 на US Open: Оже Алиасим пречупи Де Минор, Иванов е на 1/4-финал

  • 3 сеп 2025 | 23:00
  • 16478
  • 0