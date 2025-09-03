Васил Христов пред Sportal.bg: Безценен опит за нас, това не се случва всеки ден за отборите в България

Старши треньорът на Балкан Васил Христов заяви пред Sportal.bg, че контролата с участника в Евролигата Апоел Тел Авиа е била безценен опит за него и отбора му. Ботевградчани загубиха със 71:107 от израелския тим в зала “Арена София”, където Апоел ще играе домакинските си срещи през новия сезон в най-престижния баскетболен клубен турнир в Европа.

Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

“Много ценен опит, да не кажа безценен. Когато разбрахме, че имаме възможност да играем контрола с Апоел, просто попитахме кога и къде. Това е нещо, което не се случва всеки ден за отборите в България, не сме се поколебали нито за миг, че искаме да се срещнем с тях.

Много безценен опит, виждате разликата в телата на самите играчи, това ни дава възможност да свикнем да играем на различна скорост, с различна агресия, силата и скоростта, с която се играе е много по-различна.

За момента това е нашият състав, но селекцията приключва, когато затвори трансферният прозорец”, каза пред Sportal.bg Христов.

Цялото интервю можете да изгледате във видеото по-долу.

