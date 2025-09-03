Балкан пристига с шумна агитка в "Арена София" за мача с Апоел Тел Авив

Баскетболистите на Балкан ще имат сериозна подкрепа от трибуните по време на първата контрола на тима с Апоел Тел Авив, чийто екип носи българският национал Борислав Младенов. Срещата е днес от 19:00 часа в "Арена София", а феновете на тима от Ботевград са спретнали сериозна организация, за да са отново плътно до своя любим тим, научи Sportal.bg.

Припомняме ви, че организаторите пуснаха вход свободен за двубоя, който ще можете да следите на живо в Sportal.bg, както и да научавате всичко по-интересно, което се случва в спортното съоръжение чрез нашите ексклузивни видеа.

Проверката е и част от предсезонната подготовка на израелския гранд, който ще играе домакинските си мачове от Евролигата през тази кампания в България. Мачовете от "турнира на богатите" ще са предимно в София, като само три от тях ще пратят феновете в "Арена Ботевград".

На 5 септември (петък) е и вторият неофициален мач на Апоел срещу българския шампион Рилски спортист. Срещата отново е с начален час 19:00 часа и ще се изиграе в "Арена София".