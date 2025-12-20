Везенков: Знаем, че досега не сме играли добре през сезона

Българската суперзвезда на Олимпиакос Александър Везенков коментира убедителната победа на тима си над АСВЕЛ Вильорбан със 107:84, както и трансфера на наскоро привлечения опитен гард Монте Морис. "Доволни сме. Имахме трудна първа част от двойната седмица, знаехме и знаем, че досега не сме играли добре през сезона. Доволни сме от победата, но знаем, че имаме много неща за подобряване, знаем силните и слабите си страни. Трябва да продължим да работим. Доволни сме. Предстои ни трудна програма, всички отбори в Евролигата са добри, борят се, опитват се да спечелят. Всяка седмица е битка. Доволни сме и нищо повече", коментира 30-годишното крило.

"Не искам да говоря за контузии, защото всички отбори ги имат. Разбира се, очакваме играчи да се завърнат, Морис ще ни помогне със своето IQ и сила. Трябва да изградим химия, декември е, рано е в сезона, но да побеждаваш и да се бориш е навик. Гледаме с оптимизъм към бъдещето, но трябва да работим усилено", добави Везенков.

