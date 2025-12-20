Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте на живо: Благотворителната бойна гала Fight Fest 2
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Везенков: Знаем, че досега не сме играли добре през сезона

Везенков: Знаем, че досега не сме играли добре през сезона

  • 20 дек 2025 | 17:19
  • 329
  • 0

Българската суперзвезда на Олимпиакос Александър Везенков коментира убедителната победа на тима си над АСВЕЛ Вильорбан със 107:84, както и трансфера на наскоро привлечения опитен гард Монте Морис. "Доволни сме. Имахме трудна първа част от двойната седмица, знаехме и знаем, че досега не сме играли добре през сезона. Доволни сме от победата, но знаем, че имаме много неща за подобряване, знаем силните и слабите си страни. Трябва да продължим да работим. Доволни сме. Предстои ни трудна програма, всички отбори в Евролигата са добри, борят се, опитват се да спечелят. Всяка седмица е битка. Доволни сме и нищо повече", коментира 30-годишното крило.

Везенков и Олимпиакос се разправиха с АСВЕЛ
Везенков и Олимпиакос се разправиха с АСВЕЛ

"Не искам да говоря за контузии, защото всички отбори ги имат. Разбира се, очакваме играчи да се завърнат, Морис ще ни помогне със своето IQ и сила. Трябва да изградим химия, декември е, рано е в сезона, но да побеждаваш и да се бориш е навик. Гледаме с оптимизъм към бъдещето, но трябва да работим усилено", добави Везенков.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Историческа вечер в Евролигата, Барса счупи рекорд на Реал Мадрид

Историческа вечер в Евролигата, Барса счупи рекорд на Реал Мадрид

  • 20 дек 2025 | 14:16
  • 3603
  • 0
Разгроми, драматични развръзки и лудост с три продължения за край на кръга в Евролигата!

Разгроми, драматични развръзки и лудост с три продължения за край на кръга в Евролигата!

  • 20 дек 2025 | 00:24
  • 5663
  • 1
Фантастичен Милър-Макинтайър поведе Цървена звезда към драматична победа

Фантастичен Милър-Макинтайър поведе Цървена звезда към драматична победа

  • 20 дек 2025 | 00:16
  • 2705
  • 0
Панатинайкос наложи доживотна забрана на агресивен фен

Панатинайкос наложи доживотна забрана на агресивен фен

  • 19 дек 2025 | 23:38
  • 1260
  • 0
Везенков и Олимпиакос се разправиха с АСВЕЛ

Везенков и Олимпиакос се разправиха с АСВЕЛ

  • 19 дек 2025 | 23:04
  • 9395
  • 0
Интересни резултати на старта на кръг №17 в Евролигата

Интересни резултати на старта на кръг №17 в Евролигата

  • 18 дек 2025 | 23:40
  • 5308
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

  • 20 дек 2025 | 16:51
  • 12150
  • 14
Манчестър Сити 2:0 Уест Хам, добра ситуация за гостите

Манчестър Сити 2:0 Уест Хам, добра ситуация за гостите

  • 20 дек 2025 | 17:48
  • 6517
  • 21
Нюкасъл започна блестящо, но Челси отговори подобаващо

Нюкасъл започна блестящо, но Челси отговори подобаващо

  • 20 дек 2025 | 16:30
  • 14695
  • 26
Ще съживи ли Лео Перейра "червения" фланг?

Ще съживи ли Лео Перейра "червения" фланг?

  • 20 дек 2025 | 16:01
  • 10908
  • 19
Джейк Пол е с 2 фрактури на брадата след мача с Антъни Джошуа

Джейк Пол е с 2 фрактури на брадата след мача с Антъни Джошуа

  • 20 дек 2025 | 15:21
  • 11797
  • 21
Шампионите откриват днешната програма с гостуване в Перник

Шампионите откриват днешната програма с гостуване в Перник

  • 20 дек 2025 | 18:00
  • 5860
  • 1