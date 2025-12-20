Историческа вечер в Евролигата, Барса счупи рекорд на Реал Мадрид

Редица рекорди бяха поставени след края на 17-ия кръг на Евролигата. По-рано тази седмица френският гард на Реал Мадрид Тео Маледон отбеляза точка №1000000 в историята на турнира. Това се случи при победата на "лос бланкос" над Париж с 95:90 в испанската столица.

В петък вечерта пък другият испански гранд Барселона бе замесен в невероятен мач, който сътвори още куп рекорди. Каталунците надделяха със 134:124 в своята зала "Палау Блауграна" над друг испански тим - Баскония, след три продължения.

Разгроми, драматични развръзки и лудост с три продължения за край на кръга в Евролигата!

Барселона счупи рекорда на големия си съперник Реал Мадрид за най-много точки, реализирани от един отбор в един мач от Евролигата. Предишното върхово постижение бе 130 точки. "Лос бланкос" го бяха постигнали при победата си след 4 продължения със 130:126 над Анадолу Ефес на 6 януари 2024 г. Барса и Баскония се комбинираха за общо 258 точки в мача помежду си, с което пък подобриха 256-те точки, регистрирани във въпросния двубой между Реал и Анадолу Ефес.

Баскония също подобри клубния си рекорд за най-много отбелязани точки в мач от Евролигата.

Историческа вечер на 19 декември имаше и Жалгирис при победата си със 109:68 у дома над Партизан. Литовският тим за първи път в клубната си история бележи толкова точки в двубой от Евролигата, а освен това записа и най-гръмката победа, която е постигал някога в турнира - с 41 точки разлика.

За Партизан пък това бе второто най-тежко поражение в историята на тима. През сезон 2013/14 клубът от Белград губи с 42 точки разлика (44:86) от ЦСКА Москва.

Следвай ни:

Снимки: Imago