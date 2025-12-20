Звезда на Барселона напомни за извънземен момент от кариерата на Везенков

Една от звездите на Барселона - гардът Кевин Пънтър, имаше историческа вечер при драматичната победа след три продължения на каталунците със 134:124 над Баскония в Евролигата. В петък вечерта 32-годишният американец изригна с рекордните в кариерата си в турнира 43 точки и регистрира рейтинг на КПД от 40.

23 от своите точки Пънтър отбеляза в допълнителното време, включително решаващо поднасяне за изравняване на резултата 122:122 в последната секунда на второто продължение.

Пънтър стана едва четвъртият играч в историята на Евролигата с над 40 точки в един мач. Той счупи и клубния рекорд на Барса за най-много успешни стрелби за две точки в един мач с 12 (от 19 опита).

Съвсем логично, американският гард стана MVP на 17-ия кръг на Евролигата.

С невероятното си постижение обаче той напомни и за извънземното представяне на Александър Везенков през миналия сезон в мача на Олимпиакос с Байерн Мюнхен. На 10 януари тази година гръцкият гранд помете баварците в Пирея със 112:69. Везенков пък регистрира рейтинг на КПД от 52. Българската суперзвезда вкара 45 точки, но още по-впечатляваща беше ефективността му - 10/10 в стрелбата за 2 точки и 8/10 от зоната за три. Той вкара и единствения наказателен удар, който изпълни в целия мач. Саша игра 35 минути, за които се отчете още със 7 борби и 2 асистенции.

