Итудис: Мачовете от Евролигата са подарък за феновете и всички хора в България

  • 3 сеп 2025 | 18:53
  • 867
  • 0

Мачовете от Евролигата са подарък за всички хора в България и феновете на баскетбола, заяви старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис преди контролната среща с Балкан (Ботевград) в "Арена София”. Именно в тази зала израелците ще играят домакински мачове от новия сезон в Евролигата.

Днес залата бе инспектирана от спортния министър Иван Пешев, който поздрави своя екип, ръководството на Национална спортна база (НСБ) и управниците на залата за това, че са привели съоръжението до най-високите европейски стандарти.

"Благодаря на министъра на спорта и на правителството, че имаме възможност да домакинстваме в София. Бих искал да благодаря на всички замесени, на цялата администрация и на Националната спортна база за всички усилия, които положиха, за да приведем това прекрасно съоръжение във вид за мачове от Евролигата. Това е подарък за всички хора в България и феновете на баскетбола. Утре залата ще приеме инспекцията на Евролигата и ще получи сертификат", продължи той.

"Надявам се тук да имаме много приятни емоции и приятни моменти. Баскетболът е игра на емоции. Важно е да отбележим, че ние като отбор сме тук заради ситуацията в световен мащаб. Фенската ни база е в Израел и съответно бяхме принудени да търсим решение. Радвам се, че тази година сме тук и можем да се концентрираме върху следващите десет месеца. След края на сезона ще видим каква е ситуацията и дали можем да се върнем в нашия дом", продължи Итудис.

"Надявам се имената на играчите от Евролигата да привлекат интерес на местно ниво. България и София са прекрасно място, което може да предложи както културни развлечения, така и прекрасна природа. Аз самия прекарах време в разходки в планината. Ще направим жест към всички български баскетболни школи - ще поканим всички деца и техните семейства да видят най-високото ниво на баскетбола в София", кака още той.

Цялото интервю с Итудис можете да проследите във видеото по-долу.

Снимки: Sportal.bg

