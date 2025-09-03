Боби Младенов пред Sportal.bg след дебюта за Апоел: Много съм щастлив, радвам се, че съм тук

Националният гард Борислав Младенов направи тази вечер неофициалния си дебют за новия си тим Апоел Тел Авив. Синът на легендата Георги Младенов вкара 8 точки при победата на израелския тим със 107:71 над Балкан в приятелска среща в зала “Арена София”. Пред Sportal.bg Младенов сподели как се чувства в Апоел.
“Много съм щастлив, играх с отбора, чувствам се доста добре. Много се подкрепяме, всичко върви много добре. Позитивни емоции. Радвам се, че съм тук, че имам шанса да покажа, че мога да играя. Доста се подкрепяме в отбора, всички дават максимума от себе си и нещата горе-долу ни се получиха.
Каквото ми каже треньорът - това гледам да правя, в защита и нападение. Каквото се изисква от мен, гледам да го правя.“, сподели пред Sportal.bg Младенов.
