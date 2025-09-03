Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Боби Младенов пред Sportal.bg след дебюта за Апоел: Много съм щастлив, радвам се, че съм тук

Боби Младенов пред Sportal.bg след дебюта за Апоел: Много съм щастлив, радвам се, че съм тук

  • 3 сеп 2025 | 22:53
  • 997
  • 0

Националният гард Борислав Младенов направи тази вечер неофициалния си дебют за новия си тим Апоел Тел Авив. Синът на легендата Георги Младенов вкара 8 точки при победата на израелския тим със 107:71 над Балкан в приятелска среща в зала “Арена София”. Пред Sportal.bg Младенов сподели как се чувства в Апоел.

“Много съм щастлив, играх с отбора, чувствам се доста добре. Много се подкрепяме, всичко върви много добре. Позитивни емоции. Радвам се, че съм тук, че имам шанса да покажа, че мога да играя. Доста се подкрепяме в отбора, всички дават максимума от себе си и нещата горе-долу ни се получиха.

Каквото ми каже треньорът - това гледам да правя, в защита и нападение. Каквото се изисква от мен, гледам да го правя.“, сподели пред Sportal.bg Младенов.

Цялото интервю можете да изгледате във видеото по-долу.

