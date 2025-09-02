Популярни
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Байерн с пореден изходящ трансфер, баварците дадоха на Фулъм шведски младок, впечатлил в контролите

Байерн с пореден изходящ трансфер, баварците дадоха на Фулъм шведски младок, впечатлил в контролите

  • 2 сеп 2025 | 13:54
  • 267
  • 0

Байерн (Мюнхен) и Фулъм обявиха официално трансфера на младия нападател на баварците Джона Куси-Асаре при лондончани. 18-годишният юношески национал на Швеция преминава при “котиджърс” под наем за около 4 млн. евро, като Фулъм ще има опцията да го закупи впоследствие за неизвестна засега сума.

Важна подробност е, че от Байерн са си осигурили възможност да откупят обратно футболиста, в случай, че англичаните решат да го привлекат за постоянно. Трансферът до последно бе под въпрос, но в крайна сметка двата клуба уредиха навреме нужната документация.

Куси-Асаре впечатли в лятната подготовка на Байерн, когато успя да се разпише на два пъти при победите в контролите над Тотнъм и Грасхопър. С привличането на Николас Джаксън обаче младокът трудно ще получи много игрово време, затова и баварците са предпочели да го преотстъпят на Фулъм.

Куси-Асаре засега е записал само общо шест минути в 2 мача за мъжкия отбор на Байерн.

Това е пък и поредният изходящ трансфер на баварците, по-специално в Премиър лийг. Преди това рекордните германски шампиони продадоха за постоянно Матис Тел на Тотнъм и преотстъпиха Палиня също на “шпорите”, а Адам Азну премина в Евертън.

Снимки: Imago

