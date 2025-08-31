Жребият за Купата на Германия: Борусия Д ще пътува до Франкфурт, носителят на трофея също с трудно гостуване

Тази вечер бе изтеглен жребият за Купата на Германия. Вторият кръг на турнира ще бъде изигран на 28- и 29-и октомври и ще предложи няколко изключително интригуващи сблъсъка. Айнтрахт (Франкфурт) ще приеме Борусия (Дортмунд), а изпадналият през миналата кампания Кьолн ще посрещне шампиона Байерн (Мюнхен). Носителят на трофея Щутгарт ще гостува на друг елитен съперник - Майнц. Други сблъсък между елитни тимове ще е този между Санкт Паули и Хофенхайм. Завърналият се на най-високото ниво на германския футбол Хамбургер пък ще гостува на Хайнденхайм.