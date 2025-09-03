Джокович пречупи Фриц след здрава битка

Новак Джокович се класира за 1/2-финала на US Open, побеждавайки в четири сета фаворита на домакините Тейлър Фриц - 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Двамата изиграха страхотен сблъсък, но опитът и рутината помогнаха на сърбина да стигне до успеха след близо 3 часа и половина игра. Това ще бъде 14-и полуфинал за Джокера на Флашинг медоус, както и рекорден 53-ти във всички турнири от Големия шлем.

Мачът започна отлично за Джокович, който проби още първото подаване на Фриц и това му бе достатъчно, за да поеме контрол над първия сет и да го спечели без много усилия с 6:3.

Вторият сет предложи повече драма. Ноле отново пръв проби подаването на съперника си в седмия гейм за 4:3, но след това Фриц показа характер и когато Джокович сервираше за сета, успя да върне пробива и да докара нещата до 5:5. Още в следващия гейм обаче Джокера направи нов пробив за 6:5, а впоследствие на свой сервис затвори сета със 7:5.

Фриц обаче отказа да се предаде и в третия сет извади най-доброто, на което е способен. Той стигна до пробив в четвъртия гейм за 3:1, след което не изпусна инициативата и стигна до 6:3 в своя полза, връщайки интригата в мача.

Четвъртият сет предложи невероятна битка, в която всеки от двамата тенисисти печелеше своето подаване до 5:4 в полза на Джокович. Тогава Фриц сервираше за оставане в мача, и макар да спаси два мачбола, накрая психически не издържа и с двойна грешка подари гейма, сета и мача на своя съперник.

С тази победа Джокович си уреди среща с Карлос Алкарас на 1/2-финалите. Испанецът пък елиминира на 1/4-финалите Иржи Лехечка и продължава безупречното си представяне в турнира до момента, като няма загубен сет.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages