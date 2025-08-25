Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джокович след победата си в Ню Йорк: Странен мач, имам известни притеснения

Джокович след победата си в Ню Йорк: Странен мач, имам известни притеснения

  • 25 авг 2025 | 11:00
  • 1380
  • 0
Джокович след победата си в Ню Йорк: Странен мач, имам известни притеснения

Четирикратният шампион Новак Джокович започна с успех тазгодишното си участие на Откритото първенство на САЩ по тенис. Поставеният под номер 7 сърбин надделя над представителя на домакините Лърнър Тиен с 6:1, 7:6(3), 6:2 и направи първа крачка в стремежа си към спечелването на рекордна 25-а титла от Големия шлем.

Джокович отнесе американец на старта в Ню Йорк
Джокович отнесе американец на старта в Ню Йорк

38-годишният белградчанин се справи с някои физически проблеми във втората част и записа 80-ата си победа на централния корт "Артър Аш" в първия си мач след достигането до полуфиналите на "Уимбълдън" през юли.

Той стана първият тенисист в Откритата ера след 1968 година, който записва 75 поредни победи в първи кръг на турнир от Шлема, 55 от които в по три сета.

"Беше странен двубой. Първият сет продължи 20 минути, а втория - час и 20. Нещата бяха твърди различни. В началото се чувствах отлично, а след това нещо ми стана, не знам какво. За мен беше важно, че успях да запазя спокойствие и да взема тайбрека. След това отново започнах да се чувствам добре. Със сигурност направих отличен старт на кампанията, но имам и известни притеснения. Не съм контузен, но се чувствах много странно физически във втория сет. Имаше някои доста дълги разигравания и сякаш имах проблем да се възстановя след тях. Хубавото е, че сега ще имам два дни почивка до следващия мач", коментира сърбинът.

Следвай ни:

Още от Тенис

Първият ден на US Open предложи една голяма изненада

Първият ден на US Open предложи една голяма изненада

  • 25 авг 2025 | 07:55
  • 16938
  • 2
Пегула настъпи газта и се разправи с египтянка на старта във Флашинг Медоус

Пегула настъпи газта и се разправи с египтянка на старта във Флашинг Медоус

  • 25 авг 2025 | 07:29
  • 837
  • 0
Джокович отнесе американец на старта в Ню Йорк

Джокович отнесе американец на старта в Ню Йорк

  • 25 авг 2025 | 04:56
  • 5515
  • 0
Манарино отстрани Грикспор на US Open

Манарино отстрани Грикспор на US Open

  • 25 авг 2025 | 04:02
  • 1216
  • 0
Сабаленка започна успешно защитата на титлата си на US Open

Сабаленка започна успешно защитата на титлата си на US Open

  • 25 авг 2025 | 03:41
  • 1621
  • 0
Успешно начало за Фриц и Шелтън в Ню Йорк

Успешно начало за Фриц и Шелтън в Ню Йорк

  • 25 авг 2025 | 03:25
  • 733
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

  • 25 авг 2025 | 10:59
  • 14583
  • 32
България излиза срещу Турция на Мондиал 2025

България излиза срещу Турция на Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 07:00
  • 12507
  • 10
Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

  • 25 авг 2025 | 10:18
  • 7739
  • 16
Славия ще иска да си стъпи на краката срещу мислещия за Лигата на конференциите Арда

Славия ще иска да си стъпи на краката срещу мислещия за Лигата на конференциите Арда

  • 25 авг 2025 | 07:40
  • 5220
  • 11
Борислав Младенов с огромен жест към легендарния си баща на старта на първия си сезон в Евролигата

Борислав Младенов с огромен жест към легендарния си баща на старта на първия си сезон в Евролигата

  • 25 авг 2025 | 07:57
  • 9256
  • 7
Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

  • 25 авг 2025 | 06:30
  • 9440
  • 8