Джокович след победата си в Ню Йорк: Странен мач, имам известни притеснения

Четирикратният шампион Новак Джокович започна с успех тазгодишното си участие на Откритото първенство на САЩ по тенис. Поставеният под номер 7 сърбин надделя над представителя на домакините Лърнър Тиен с 6:1, 7:6(3), 6:2 и направи първа крачка в стремежа си към спечелването на рекордна 25-а титла от Големия шлем.

38-годишният белградчанин се справи с някои физически проблеми във втората част и записа 80-ата си победа на централния корт "Артър Аш" в първия си мач след достигането до полуфиналите на "Уимбълдън" през юли.

Tiebreak Novak engages, and he takes the second set over Learner Tien.



He's a set away from Round 2. pic.twitter.com/YQFhS7gWCN — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

Той стана първият тенисист в Откритата ера след 1968 година, който записва 75 поредни победи в първи кръг на турнир от Шлема, 55 от които в по три сета.

Único en la Era Abierta en alcanzar esta marca 🤯 pic.twitter.com/Rml5N7WAlo — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

"Беше странен двубой. Първият сет продължи 20 минути, а втория - час и 20. Нещата бяха твърди различни. В началото се чувствах отлично, а след това нещо ми стана, не знам какво. За мен беше важно, че успях да запазя спокойствие и да взема тайбрека. След това отново започнах да се чувствам добре. Със сигурност направих отличен старт на кампанията, но имам и известни притеснения. Не съм контузен, но се чувствах много странно физически във втория сет. Имаше някои доста дълги разигравания и сякаш имах проблем да се възстановя след тях. Хубавото е, че сега ще имам два дни почивка до следващия мач", коментира сърбинът.

Feels like @DjokerNole should grab a guitar for a rock show after he says this 👇 pic.twitter.com/hecjkHnLxe — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025