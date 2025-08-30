Джокович: Трябва да свикна, че във всеки мач може да ми се случи нещо

Сръбският тенисист Новак Джокович заяви, че прави всичко по силите си да продължи да бъде на високо ниво и да се конкурира с младите играчи. Джокович елиминира 30-годишния британец Камерън Нори в третия кръг на Откритото първенство на САЩ (6:4, 6:7 (4), 6:2, 6:3).

"Натоварването през всичките тези години се отразява на тялото и аз го осъзнавам, но му се съпротивлявам. Опитвам се да направя всичко възможно, за да продължа да се състезавам с млади играчи на най-високо ниво. Честно казано, разочароващо е, че не винаги мога да се чувствам на 100 процента. Но да, мисля, че обстоятелствата са съвсем различни и трябва да свикна с факта, че във всеки мач може да ми се случи нещо, както се случи тази година в почти всеки турнир от "Големия шлем". Моят отбор иска да страдам на корта, за да имам повече игрови минути", каза 38-годишният Джокович, цитиран от ESPN.

В четвъртия кръг Джокович ще се изправи срещу германеца Ян-Ленард Щруф, който победи американеца Франсис Тиафо - 6:4, 6:3, 7:6 (7).

