Джокович отнесе американец на старта в Ню Йорк

  • 25 авг 2025 | 04:56
  • 928
  • 0
Новак Джокович започна ударно участието си на тазгодишното издание на US Open. В първия кръг в Ню Йорк сърбинът победи в три сета американеца Лърнър Тиен - 6:1, 7:6(3), 6:1, за близо два часа и половина игра.

Ноле започна ударно мача и спечели почти без усилия първия сет, в който даде само един гейм на съперника си - 6:1.

Във втория обаче Тиен вдигна нивото на играта си и дори в един момент при 5:4 гейма в своя полза имаше сетпойнт, но не успя да го реализира, а впоследствие Джокович показа класа и измъкна сета след тайбрек. Сърбинът обаче изпитваше някакъв дискомфорт и дори след края на сета поиска медицински таймаут.

След това третият сет започна с пробив на Тиен и ситуацията не изглеждаше розова за Джокера, който обаче бързо се окопити, вдигна оборотите и спечели следващите пет поредни гейма, за да поведе с 5:1.

След това сърбинът сервираше за мача, но показа неочаквано колебание и допусна връщане на един от пробивите. Това обаче не се оказа фатално, тъй като още в следващия гейм Ноле подпечата победата си при подаването на Тиен за крайното 6:2.

Така Джокович се класира за втория кръг на надпреварата, където го очаква среща с друг американец - Закари Свайда.

Снимки: Gettyimages

