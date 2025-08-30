Популярни
Джокович даде само сет на една от любимите си жертви

  • 30 авг 2025 | 05:36
След две неубедителни победи, които привлякоха повече внимание към физическото му състояние, отколкото към формата му, Новак Джокович постигна категоричен успех с 6:4, 6:7(4), 6:2, 6:3 над Камерън Нори и се класира за осминафиналите на US Open.

„Да, всичко е наред“, каза Джокович, когато го попитаха за състоянието на гърба му по време на интервюто на корта. - Има възходи и падения... Не искам да разкривам твърде много на съперниците, които слушат и гледат това интервю. Млад съм както винаги, силен съм както винаги. Да. Това е Ню Йорк. Дори и да усещаш нещо физически, енергията, която получаваш на този корт, просто надделява", добави сърбинът и изтръгна аплодисментите на феновете.

Поставеният под номер 7 в схемата четрикратен шампион изигра блестящ първи сет, в който загуби само две точки на свой сервис и направи 17 уинъра, но медицинският таймаут извън корта след деветия гейм притесни феновете на „Артър Аш“ относно шансовете му.

Джокович се хвана за кръста в края на първия сет след неловко движение при мрежата, за да отрази топка, която беше над и зад главата му. Преди да застане на сервис линията, за да сервира за сета при 5:4, 38-годишният тенисист напусна корта, за да получи медицинска помощ в съблекалнята от физиотерапевта на ATP Клей Снайтман.

Джокович получи помощ и при първата почивка във втория сет, но от този момент нататък изглеждаше, че до голяма степен не изпитва дискомфорт.

Нори записа 44 уинъра, включително 27 от форхенд, но не можа да спечели срещу Джокович и в седмия мач помежду им. Ноле пък направи 51 печеливши удара, включително 18 аса – негов личен рекорд във Флъшинг Медоус.

„Като цяло, това беше може би най-доброто ми представяне на сервис в турнира“, каза Джокович. - Разбира се, радвам се за това. Това е може би един от най-важните, ако не и най-важният удар в играта".

В четвъртия кръг Джокович ще се изправи срещу германеца Ян-Ленард Щруф, който поднесе изненада, побеждавайки полуфиналиста от 2024 година Франсис Тиафо с 6:4, 6:3, 7:6(7).

Снимки: Gettyimages

