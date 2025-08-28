Джокович за марихуаната в Ню Йорк: Не съм фен на тази смрад!

Популярни
  28 авг 2025
  • 2827
  • 0
Новак Джокович се класира за третия кръг на US Open, побеждавайки американеца Свайда с 6:7, 6:3, 6:3, 6:1, а след двубоя получи интересен въпрос, свързан с миризмата на марихуана, която в Ню Йорк се усеща на всяка крачка. Преди две години изказването на Александър Зверев, че на корта на US Open се чувства като в хола на Снуп Дог заради миризмата на трева, стана изключително популярно.

"Корт 17 мирише като хола на Снуп Дог“, каза тогава германецът. От същия проблем през 2023 г. се оплака и гъркинята Мария Сакари: „Понякога усещаш миризма на храна, понякога на цигари, а понякога на марихуана. Не можем да повлияем на това. Паркът е наблизо, хората могат да правят каквото си искат.“

Две години по-късно и Каспер Рууд се оплака от същия проблем.

„Най-големият недостатък на турнира в Ню Йорк е, че сега всичко мирише на марихуана. Дори в съоръженията на турнира. Трябва да се примириш с това, но на мен не ми е любимата миризма.“ Той добави, че проблемът е особено изразен по време на мачовете.

„Много е дразнещо, когато излезеш на корта и усетиш как някой пуши джойнт. Не е забавно за играчите, особено когато си уморен, а трябва да вдишваш тази миризма. За съжаление, не можем да направим нищо, докато законът не се промени, а се съмнявам, че това ще се случи“, подчерта норвежецът.

А след мача срещу Свайда, който спечели в четири сета, дойде ред и на Новак Джокович да отговори на въпроса дали усеща марихуана във въздуха:

„Усеща се, не че не се усеща, усеща се повече отвсякъде! На някого пречи повече, на друг по-малко, и аз не съм фен на тази миризма, всъщност смрад! Но тук е позволено и някак трябва да го приемеш такова, каквото е. Усеща се навсякъде, от тренировките до мача... Това е положението", заяви Новак Джокович

