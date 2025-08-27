Популярни
Американец изпоти Джокович по пътя към третия кръг в Ню Йорк

  27 авг 2025
Американец изпоти Джокович по пътя към третия кръг в Ню Йорк

Новак Джокович продължи преследването на рекордна 25-а титла от Големия шлем на US Open 2025, побеждавайки американския квалификант Закари Свайда във втория кръг на стадион „Артър Аш“ в Ню Йорк. Четирикратният шампион на в този турнир демонстрира издръжливост и класа, за да си осигури победа над 22-годишната изгряваща звезда. Ноле се изправи пред сериозно предизвикателство, но показа характерната си устойчивост, за да се върне в мача след загубен първи сет и да си осигури убедителна победа. Сръбската звезда триумфира с 6:7(5), 6:3, 6:3, 6:1 и уверено се класира за третия кръг.

Мачът започна с безстрашна и агресивна игра от страна на Свайда, който доведе Джокович до тайбрек в откриващия сет. Сърбинът имаше проблеми с работата с крака и баланса си. Американецът се възползва максимално, спечелвайки тайбрека със 7:5, което бе ранен сигнал за 38-годишната легенда и показа защо американецът е смятан за изгряваща звезда.

В останалата част от двубоя обаче Джокович вдигна оборотите, като използва по-доброто си покритие на корта и тактическа интелигентност, за да пробие сервиса на Свайда няколко пъти. Той контролираше темпото на разиграванията и намали непредизвиканите грешки, за да спечели следващите три сета поред с 6:3, 6:3 и 6:1.

Тази победа е 75-а поредна за Новак Джокович в първия и втория кръг на турнири от Големия шлем, с което той поставя рекорд в Оупън ерата, държан досега от Роджър Федерер. Трябва да се отбележи, че 38-годишният тенисист преследва своята 25-а „мейджър“ титла.

В третия кръг Джокович ще се изправи срещу победителя от мача между Камерън Нори и Франсиско Комесана, като се стреми да продължи напред в тазгодишното издание на US Open.

