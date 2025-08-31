Джокович подобри още един рекорд на Федерер

Новак Джокович вече държи множество рекорди в своята кариера, а на US Open добави още един. С победата си с 6-4, 6-7(4), 6-2, 6-3 над Камерън Нори в третия кръг на „Флашинг Медоус“ той записа 192-рата си победа на турнир от "Големия шлем" на твърди кортове, с което подобри рекорда на Роджър Федерер за всички времена при мъжете.

За исторически контекст – US Open се играе на твърди кортове от 1978 г., а Australian Open се присъедини към тях през 1988 г.

Най-много победи на турнири от "Големия шлем" на твърди кортове (мъже, за всички времена):

192: Новак Джокович [192-24]

191: Роджър Федерер [191-29]

144: Рафаел Надал [144-28]

И това не е всичко. Джокович изравни Федерер и по още един рекорд – най-много участия в 4-ти кръг на турнири от "Големия шлем" в Откритата ера при мъжете.

Най-много участия в 4-ти кръг на "Големия шлем" (мъже, Открита ера):

69: Роджър Федерер

69: Новак Джокович

54: Рафаел Надал