  1. Sportal.bg
  2. Аталанта
  Фенербахче прати оферта за Луукман

Фенербахче прати оферта за Луукман

  • 3 сеп 2025 | 03:26
  • 210
  • 0
Фенербахче прати оферта за Луукман

Според информации в Италия Фенербахче е изпратил предложение за договор на нападателя на Аталанта Адемола Лукман, но турският клуб все още няма споразумение нито с играча, нито с клуба.

Лукман остава играч на Аталанта и след затварянето на трансферния прозорец в Серия "А" в понеделник вечерта. Това се случва въпреки че той подаде официална молба за трансфер в средата на лятото, след като оферта на стойност 45 милиона евро от Интер беше отхвърлена.

Появиха се обаче информации, че два турски гранда – Фенербахче и Галатасарай – продължават да проявяват интерес към нигерийския национал. Те не са засегнати от затварянето на трансферния прозорец в Серия "А", тъй като пазарът в Турция остава отворен до 12 септември. Това означава, че те все още могат да привличат играчи, а клубовете от други първенства могат да им продават, дори ако собственият им трансферен прозорец е затворен.

Според последните новини от Орацио Акомандо, Фенербахче е предложил четиригодишен договор на стойност около 6 милиона евро на сезон в опит да привлече Лукман в Истанбул. Към момента обаче те нямат постигнато споразумение нито с играча, нито с настоящия му клуб Аталанта.

Снимки: Gettyimages

