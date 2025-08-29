Фенербахче купи играча, който вчера ги изхвърли от ШЛ

Португалският Бенфика е постигнал принципно споразумение за продажбата на турския национал Керем Актюркоглу на Фенербахче, съобщиха от клуба.
Фенербахче ще плати на Бенфика 22.5 милиона евро за крилото плюс бонуси, свързани с представянето на футболиста, които биха могли да доведат общата стойност на трансфера до 25 милиона евро, добавиха от португалския тим.
Турчин спря Фенербахче и Моуриньо на прага на Шампионската лига
От Бенфика заявиха още, че Галатасарай - бившият клуб на Актюркоглу, е бил информиран, тъй като има преференциални права върху играча.
Фенербахче отпадна от плейофите в Шампионската лига след загуба с 0:1 от Бенфика в реванша в сряда, като именно Актюркоглу реализира решаващия гол за португалския отбор.
26-годишното крило се присъедини към Бенфика миналата година, след като спечели поредни титли в турската Суперлига с Галатасарай.
По-рано днес от Фенербахче обявиха, че се разделя със старши треньора Жозе Моуриньо.