Луукман най-после поднови тренировки, след като Интер се отказа от него

Нападателят на Аталанта Адемола Луукман най-после е подновил тренировки на клубната база, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Според популярния журналист нигерийският национал днес е провел индивидуална тренировка, след като цяло лято отказваше да тренира със своите съотборници. Поради тази причина на Луукман ще му бъдат наложени дисциплинарни санкции от страна на клуба. Както е известно, причината за бойкота на играча беше категоричното му желание за трансфер в Интер. Бергамаските обаче твърдо отказаха да го продадат на свой конкурент в Серия "А", като последните информации в Италия твърдят, че миланският гранд окончателно е преустановил своя интерес към 27-годишния футболист.

Това означава, че или Луукман ще остане в Аталанта и през новия сезон, или ще бъде продаден в чужбина в оставащите дни от трансферния прозорец, което изглежда малко вероятно.

Снимки: Gettyimages