Марк Геи премина прегледи, но трансферът му в Ливърпул все още не е сигурен

  1 сеп 2025 | 20:14
Въпреки че по-рано днес Ливърпул постигна договорка с Кристъл Палас за Марк Геи, трансферът на централния бранител все още не е сигурен. Лондончани приеха предложението на мърсисайдци в размер на 35 милиона паунда и 10% от евентуална бъдеща продажба на английския национал, след което самият играч премина прегледи в Лондон. В последния момент се появи пречка, която е свързана с невъзможността на Кристъл Палас да привлече заместник на Геи. Такъв трябваше да бъде бразилецът Игор от Брайтън, който дори премина прегледи, но неочаквано промени решението си и сега е пред трансфер в Уест Хам.

Ливърпул договори и последната си голяма цел
Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер категорично отказва да се съгласи на трансфер на Геи, ако клубът не привлече негов заместник. Дори се появи информация, че австриецът е заплашил борда на директорите, че може да си тръгне, ако продажбата стане без неговото съгласие. Президентът Стив Периш настоява да получи 35-те милиона от Ливърпул, за да не изпусне Геи без пари през следващото лято. В клуба все още обсъждат всички варианти, а Геи чака “зелена светлина” да финализира трансфера си на “Анфийлд”.

