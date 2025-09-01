Марк Геи премина прегледи, но трансферът му в Ливърпул все още не е сигурен

Въпреки че по-рано днес Ливърпул постигна договорка с Кристъл Палас за Марк Геи, трансферът на централния бранител все още не е сигурен. Лондончани приеха предложението на мърсисайдци в размер на 35 милиона паунда и 10% от евентуална бъдеща продажба на английския национал, след което самият играч премина прегледи в Лондон. В последния момент се появи пречка, която е свързана с невъзможността на Кристъл Палас да привлече заместник на Геи. Такъв трябваше да бъде бразилецът Игор от Брайтън, който дори премина прегледи, но неочаквано промени решението си и сега е пред трансфер в Уест Хам.

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер категорично отказва да се съгласи на трансфер на Геи, ако клубът не привлече негов заместник. Дори се появи информация, че австриецът е заплашил борда на директорите, че може да си тръгне, ако продажбата стане без неговото съгласие. Президентът Стив Периш настоява да получи 35-те милиона от Ливърпул, за да не изпусне Геи без пари през следващото лято. В клуба все още обсъждат всички варианти, а Геи чака “зелена светлина” да финализира трансфера си на “Анфийлд”.

🚨 Marc Guehi underwent medical ahead of proposed transfer from Crystal Palace to Liverpool - but move in jeopardy amid #CPFC issues finding adequate replacement. Talks now between 25yo & manager Glasner to make final decision on #LFC switch @TheAthleticFC https://t.co/U7mpBXBHkC — David Ornstein (@David_Ornstein) September 1, 2025