ШЕФОВЕТЕ НА РОДНИТЕ СЪДИИ КОМЕНТИРАТ РЕШЕНИЯТА НА РЕФЕРИТЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ФУТБОЛНИЯ СЕЗОН
  Sportal.bg
  Левски
Левски се похвали с 9 национали

  2 сеп 2025 | 10:15
  • 541
  • 0
Слушай на живо: България - Испания

Девет футболисти на Левски получиха повиквателни за срещите на националните отбори в началото на месец септември 2025 г. Вратарят Светослав Вуцов, защитникът Кристиан Димитров и нападателите Марин Петков и Радослав Кирилов са извикани в състава на представителния тим на България за квалификациите за Световно първенство с Испания на 4 септември в София и с Грузия на 7 септември в Тбилиси (Грузия).

Полузащитникът Асен Митков и нападателят Борислав Рупанов са повикани в младежкия националния отбор за квалификационните срещи за Европейско първенство срещу Гибралтар на 5 септември в Пазарджик и с Азербайджан на 9 септември в Баку.

България излиза със "син" гръбнак срещу Испания

Нападателят Мустафа Сангаре получи повиквателна за представителния тим на Мали за квалификациите за Световно първенство срещу Коморските острови на 4 септември в Беркане (Мароко) и Гана на 8 септември в Акра (Гана).

Защитникът Кристиан Макун е извикан в представителния тим на Венецуела за Световните квалификации в Зона Южна Америка срещу Аржентина на 5 септември в Буенос Айрес и срещу Колумбия на 10 септември в Матурин.

Защитникът Никола Серафимов получи повиквателна за националния отбор на Северна Македония за приятелския мач срещу Саудитска Арабия на 4 септември в Прага и Световната квалификация срещу Лихтенщайн на 7 септември в Скопие.

"ПФК Левски пожелава успех на всички свои футболисти с националните екипи", написаха от "Герена".

